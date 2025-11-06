Son Mühür / Yağmur Daştan – Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konak İlçe Başkanı Ahmet Yeniçırak, Konak Belediyesi’nde yaşanan gözaltı operasyonları ve belediyenin yönetim anlayışına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yeniçırak, Konak’ta uzun süredir ciddi bir yönetim zafiyeti yaşandığını öne sürerek, belediyenin hem mali hem idari yönden kontrolü kaybettiğini savundu. “İki yıldır Konak yönetilemiyor” diyen Yeniçırak, Sayıştay raporlarından bütçe uygulamalarına kadar birçok alanda sorun bulunduğunu belirtti. Belediye yönetiminin hizmet üretmek yerine günü kurtarmaya çalıştığını dile getiren MHP’li ilçe Başkanı Yeniçırak, “Kentlinin parasının rant uğruna heba edilmesinden endişeliyim” ifadelerini kullandı.

“Amaçları kente hizmet değil”

“Konak’taki en büyük sorun yönetim zafiyeti” sözleriyle açıklamalarına başlayan Yeniçırak, “İki yıldan beri Konak maalesef ki yönetilemiyor. Kenti bilmeyen yöneticiler yönetimin başına gelirse olacağı buydu. Amaçları kente hizmet etmek olmadığı için bu gibi şeyler gayet normal. Bir yandan Sayıştay raporları açıklandı, bir yandan gözaltı kararları çıktı. Geçtiğimiz günlerde bütçeyi inceledik, yapılan her şeyin sadece kağıt üzerinde olduğunu gördük. Önümüzdeki üç yılda Konak’a katabilecekleri bir şey olmadığı gibi kaybettirdikleri çok şey var. Bugün belediyenin yönetim kadrosu kenti yönetmeyi de hizmet üretmeyi de bilmiyor. Ufak tefek festivallerle zamanlarını doldurup çekip gidiyorlar. Bugün Konak Belediyesi maddi sıkıntısı olduğunu söylüyor ama ilçede 180 bin tane mesken var. Bu meskenlerden ortalama 10 bin lira emlak vergisi alsan 1.8 milyar lira yapar. Zaten işçi maaşın 1.5 milyar lira. Yani sadece bir kalemden işçi maaşını ödeyebiliyorsun. Geri kalan kalemleri ne yapıyorsun? Ne söylesek ‘Borcumuz var, kesinti oluyor’ deniliyor. Çöp vergisi alıyor, tabela vergisi alıyor. Aslında Konak’ta para var ancak parayı yönetemedikleri için sıkıntı oluyor. 10 günde bir ekip değiştiriyorlar. Kentlinin parasının birilerine rant uğruna gitmesinden endişeliyim” dedi.

“Sayıştay raporlarında gördük”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun göreve gelmeden önce verdiği vaatlerin hiçbirini yerine getirmediğini öne süren MHP’li Yeniçırak, “Hanımefendi ilk defa belediye başkanı oldu, niyeti de iyi olabilir ama çok büyük sıkıntılar var. Göreve geldiğinden beri 40 tane müdürün yerini değiştirdi, personelin yüzde 40’ı kendisine düşman. Konak’ta en iyi çalışması gereken müdürlük, Fen İşleri Müdürlüğü. Geçen dönem 1 milyona yakın bütçeleri vardı bu dönem 700 bine indirmişler. Bunun zaten yüzde 70’i işçi maaşına gidiyor geriye bir avuç para kalıyor. Bu demek ki bir şey yapmayacaksınız. En büyük projelerini ‘Akıllı kent’, ‘Sağlıklı kent’ olarak duyurmuşlardı ama her yeri yine çöpler bastı. Hanımefendi mimar ama kent mimarisine kattığı bir değer yok. Beştepeler, Gürçeşme, İkiçeşmelik dönüşüm bekliyor ama kimsenin umrunda değil. Vaatlerinde en çok imar projelerinden bahsediliyor ama herhangi bir adım atılmadı. Kağıtta imar planı yapmak bu kentin sorununu çözmek anlamına gelmiyor. Nereden tutsak elimizde kalıyor. Bir deprem olsa Konak’ta ne yapacağız? Defterde kitapçıkta ödenek ayrıldığı yazılıyor ama neyi nasıl yaptıklarını Sayıştay raporlarında gördük” ifadelerini kullandı.

Gözaltı yorumu: Devlet memuru hata yapar mı!

“İzmir’in kalbi kriz geçiriyor haberimiz yok. Bütün damarlar tıkanmış, o kalp durmak üzere. Kentin kalbi durursa İzmir durur” sözleriyle devam eden Yeniçırak, “Sorunlar çığ gibi büyümüş, artık yumak haline gelmiş. Gözaltılar yaşandı, tamam teknik hatalar olabilir ama bir devlet memuru hata yapabilir mi? O zaman oraya deneyimli insanı getireceksin, likayate dikkat edeceksin. O zaman böyle sorunlar yaşamazsın” diye konuştu.