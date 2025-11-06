Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata, basit usulde vergilendirmeye ilişkin yeni düzenlemenin küçük esnafı zorlayacağını belirterek hükümete çağrıda bulundu. Ata, bazı meslek gruplarının 1 Ocak itibarıyla deftere tabi olacağını hatırlatarak uygulamanın en az bir yıl ertelenmesini istedi.

Türkiye genelinde basit usulde vergilendirme sisteminin devam ettiğini hatırlatan Ata, “Hükümetimizin aldığı kararla 1 Ocaktan itibaren taksici, lokantacı ve perakendeciler gibi bazı meslek grupları deftere tabi olacak. Bu uygulama nüfusu 30 binin üzerinde olan ilçelerde geçerli olacak. Altında kalan yerlerde basit usule devam edilecek. Hazırlıklarımızı yaparak geçmek istiyoruz ancak düzenlemenin en az bir ya da iki yıl ertelenmesini talep ediyoruz. Köyde kahvehane, bakkal ve ufak esnaf basit usulde kalmalı. Deftere geçmeleri halinde aylık 5–6 bin TL giderleri olacak ve bu durum kapanmalara yol açar. Şu anda bu masrafı kaldıramazlar,” dedi.

Ata, Türkiye genelinde 854 bin esnafın basit usulde vergilendirildiğini belirterek hükümete teşekkür etti ancak düzenleme için ek süre talep etti: “En az bir yıl erteleme ve yasal düzenleme en doğrusu olur. Ankara ile de aynı fikirdeyiz.”

“Esnaf Türkiye’nin ışığıdır, belediyeler yük bindirmemeli”

Ekonomik koşulların zorlaştığını vurgulayan Ata, esnafın toplumdaki önemini şu sözlerle ifade etti: “Esnaf sokakların ışığıdır. Sabah işe giderken ilk karşılaştığınız kişi esnaf teşkilatıdır. Esnafsız Türkiye düşünemiyorum. Esnafı korumalıyız. Ancak belediyelerle sıkıntılar yaşıyoruz. 31 Mart seçimleri sonrası genç arkadaşlarımız göreve geldi, gelir gelmez zam yaptılar. 5 bin TL olan ruhsat harcı bugün 60 bin TL. Bu yük esnafa çıkarılamaz. İzmir’de su pahalı, katı atık bedeli daha pahalı. Belediyeler sadece esnafa yüklenerek düzenleme yapmamalı.”

“AVM yasası çıkmalı, esnaf nefes almalı”

Ata, AVM ve zincir marketlere yönelik düzenlemenin acil olduğunu ifade ederek, “Şehrin merkezine AVM yapılıyor, 7/24 açıklar. Esnafla rekabet imkansız. AVM’lerin en az bir gün kapatılması bile esnafa nefes aldırır. Üç harfliler her şeyi satıyor ama esnaf iki farklı ürün koyunca ceza alıyor. Yasa hazır, Meclis’te bekliyor. Çıkmasını bekliyoruz,” dedi.

“Seçim süreci yoğun geçecek”

İESOB seçim takvimine dair bilgi veren Ata, “Seçimler 1 Ocakta başlayacak ve 31 Martta bitecek. 102 odamıza aday çıktı, bazı odalarda üç aday var. Ardından birlik ve federasyon seçimleri yapılacak. Tüm süreç Eylül 2026’da tamamlanacak. Çalışan kazanır,” ifadelerini kullandı.

“Prim gün adaletsizliği giderilmeli”

Emeklilik sistemindeki gün farkının eşitlenmesi gerektiğini belirten Ata, “Yanımızda çalışan 7200 günde emekli olurken işveren 9000 günde emekli oluyor. Bu adil değil. Cumhurbaşkanımız söz verdi, düzenlemenin yakında çıkacağını düşünüyoruz. Esnaf, emeklilikte sadece eksik günlerini tamamlamalı,” dedi.

“Kayıt dışına izin yok”

Kayıt dışı çalışanlarla mücadelenin devam ettiğini belirten Ata, “İzmir’in her yerinde ihbar alıyoruz. Önce uyarıyoruz, bir ay süre veriyoruz, sonra yasal işlem başlatıyoruz. Kimse ‘iş yapamıyorum’ diyemez. Odaya kayıt olacaksın,” diye konuştu.

“Meslek liseleri ara eleman açığını kapatacak”

Ata, çıraklık sisteminin yeniden güçlendirildiğini belirterek, “8–10 yıl kaybettik ama meslek liseleri hızla çoğalıyor. Ayakkabıcılar Sitesinde meslek lisesi yoktu, açıldı. Diğer bölümler de geliyor. Bu açığı kısa sürede kapatacağımıza inanıyorum,” açıklamasını yaptı.

“Akaryakıt ve finans destekleri bekliyoruz”

Ata, taksicilere akaryakıt desteği talep ettiklerini belirterek, “Ekonomi zor süreçte, talepte ısrarcı değiliz ancak destek bekliyoruz. Faizler düşmeye başladı. Antalya’daki kooperatif seminerinde müjde bekliyoruz. POS kesintileri yüksek, bankalarla pazarlık gerekiyor. Ben 9 günde sıfır faize indirdim. Faiz düşüşü devam ederse piyasada rahatlama olur,” dedi.

“Atatürk’e saygı”

Ata son olarak, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle anıyorum. 10 Kasım geldiğinde üzülüyorum. Bu vatana neler kazandırdığını görüyoruz,” ifadelerini kullandı.