Son Mühür - MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, yeni yıl mesajında 2025’in küresel krizler, savaşlar ve insanlık dramlarıyla dolu bir yıl olduğunu belirterek, Türkiye’nin mazlumların yanında güçlü ve vicdanlı bir duruş sergilediğini vurguladı. Şahin, “Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşmanın milli birlik ve kardeşliği güçlendirdiğini söylerken, İzmir’de CHP’li belediyelerin kenti sorunlarla karşı karşıya bırakarak 2025’i zor bir yıl hâline getirdiğini iddia etti.

Şahin yeni yıl mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bir yıllık takvim dönemini bitirip yepyeni bir yıla girmek üzereyiz. Geçtiğimiz yılın sorumluluklarını omuzlarımızda, acılarını yüreğimizde ve sevinçlerini de hatıralarımızda taşıyarak; hep birlikte, kardeşçe ve umutla yeni yıla adım atacağız. Dünyamız 2025 yılı boyunca insanlık dramlarına; acılarına, sürgünlerine, açlığa, vahşete; savaşlara, imkânsızlık ve yokluklara sahne oldu. Gariplerin, mağdurların ve masumların gözyaşları vicdanlarımızı sızlattı. Emperyal dünya yüzlerce yıllık vahşet, sömürü ve sürgün alışkanlıklarını bu yılda da devam ettirdi. Filistin’de Gazze’de acı hiç bitmedi. İnsanlık yıkılan şehirlerin ve harabeye dönen binaların altında kaldı. Çocukların çığlıklarında medeniyetler parçalandı. Zulüm korkunç yüzünü hep mazlumlara, hep çocuklara hep çaresizlere gösterdi. Ülkelerin parçalandığı, insanların vahşice katledildiği, sürgün edildiği bir dünyada insanca bir ses yükselen tek ülke Türkiye, tek milletise Türk Milletiydi. Acıların dünyasında Türkiye, Somali’den Ukrayna’ya, Balkanlar’dan Doğu Türkistan’a Gazze’den Venezuella’ya kadar insani yardımlarını, vicdani adımlarını ve yükselttiği medeniyet bayrağını taşıdı. Gönül Coğrafyalarımızda saf, adil ve umut dolu tohumlar ektik, yeşerttik ve yaşatmaya devam ediyoruz. Dünyanın insana yakışan bir dünya olması için Müslüman Türk’ün barış, kardeşlik, huzur değerlerinin hâkim olması gerektiğine inanıyoruz”

Terörsüz türkiye sürecine değindi

“Her yanı ateş çemberi, her yanı çalkantılı olan bulunduğumuz coğrafyada istikrarlı ve güçlü olmak bizim için bir varlık meselesidir. Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyetimiz geleceğe güvenle bakmalı çocuklarımızın emaneti vatanımız ilelebet payidar kalmalıdır. Sınırların değiştiği, insanlığın parçalandığı böyle bir dünyada MHP Genel Başkanı Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin neler yaptığı nasıl bir feragat ve erdemle mücadele ettiği artık herkesçe malumdur. Geçtiğimiz yılın en önemli siyasi ve sosyal adımlarını atan Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, millik birlik ve kardeşlik hukukumuzu güçlendirmek, iç cephemizi tahkim etmek ve biz birbirimize kenetlemek için “Terörsüz Türkiye Hedefi”ni ve idealini ortaya koymuş ve bu noktada çok büyük adımlar atmıştır. Bugün geldiğimiz noktada Terörsüz Türkiye Hedefi bütün vatanı sarmış bir milli birlik ruhu olarak hepimizi kuşatmıştır. Artık geleceğimiz bu kardeşlik ruhuyla şekillenecek, önümüzde hiçbir güç durmayacaktır. Türkiye Milli Savunma Sanayii’den, huzur politikalarına; teknolojik ilerlemelerden, bölgesel etki alanına kadar Türk Yüzyılı’nda Lider Ülke konumuna doğru güvenli adımlarla yürümektedir. Bu yürüyüşümüz geleceğin büyük Türkiye’sine kadar hiç durmadan sürecektir. Cumhur İttifakı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ve Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi işte bu Türkiye’nin mimarlarıdır”

'Borç batağı' göndermesi

“Dünyanın en güzel şehrinde yaşıyor, bu şehrin günden güne talan edilmesine, güzelliklerinin yok edilmesine de acıyla şahit oluyoruz. Geleceği göremeyen, şehir planlamasından habersiz, vizyonu ve misyonu olmayan bir yerel yönetim tarafından Güzel İzmir maalesef bir kriz şehrine dönüşmüştür. Geçtiğimiz 2025 yılı İzmir için kara bir yıl olmuştur. Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin yine kendi partilileri tarafından kaynaklanan borç batağına saplanmış olması büyük bir beceriksizliğin göstergesi olmuştur. İşçi maaşlarını ödeyemeyen, hizmet veremeyen ve insana değer vermeyen belediyecilik anlayışı CHP yerel yönetiminin bir alamet-i farikası olarak ortaya çıkmıştır”

İzmir'in sorunlarını tek tek saydı

“Günden güne büyüyen trafik sorunu, otopark sorunu, yetersiz hale gelen altyapı, kanalizasyon ve arıtma sorunları insanımızı boğma noktasına gelmiştir. Yerel Yönetimin yolsuzluk davaları, insanların parasını alıp evlerini teslim etmeyenlerin soruşturmaları CHP belediyeciliğinin açık ve seçik tarifnamesi olmuştur! Çözümsüzlüğün, beceriksizliğin ve art niyetin ilke olduğu CHP Belediyeciliği İzmir’in 2025 yılını sorunlarla işgal etmiş sorunları 2026 yılına da sonuçsuz olarak taşımıştır. Bütün bu olumsuzluklara karşı biz yine de geleceğe umutla bakıyoruz. Şehrimizde yaşananların düzeltilebileceğine inanıyoruz. Türkiye’deki Terörsüz Türkiye umutlarının şehrimizde nasıl bir buluşma ve kenetlenme oluşturduğunu görüyoruz. Ve inanıyoruz ki 2026 yılı Dünyamız, Ülkemiz ve şehrimiz için hayırlı bir dönem olacaktır”