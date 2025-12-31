Son Mühür/ Beste Temel - Ziyaretlere Belediye Meclis Üyesi Işık Güdüm Doğusoy’un yanı sıra Aziziye Mahalle Muhtarı Özlem Kanmetin ve Ferahlı Mahalle Muhtarı Filiz Tunç da katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmalarda dayanışma, paylaşma ve komşuluk ilişkileri öne çıktı.

Demir ve Bayık ailelerine ziyaret

Başkan Mutlu’nun ilk durağı Aziziye Mahallesi’nde yaşayan Demir ailesi oldu. Ailenin küçük kızı Amine ile yakından ilgilenen Başkan Mutlu, yeni yıl hediyelerini aileye takdim etti. Sohbet sırasında mahalleye ilişkin talepler de ele alındı.

Ferahlı Mahallesi’nde Bayık ailesini ziyaret eden Başkan Mutlu, Adnan ve Zehra Bayık ile bir araya geldi. Bayık ailesi, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Mutlu, her iki ziyarette de çocukları Beştepeler Semt Merkezi’nde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği iş birliğiyle 5. ve 6. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen “Eğlenceli Türkçe ve Matematik” etkinliğine davet etti.

“Aynı sofrayı paylaşmak çok kıymetli”

Yeni yıla ev ziyaretleriyle girmenin kendileri için anlamlı olduğunu ifade eden Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Komşularımızla aynı sofrayı paylaşmanın, çocuklarımızı sevindirmenin ve yanlarında olduğumuzu hissettirmenin mutluluğunu yaşadık” dedi.

Konak’taki tüm komşularının yeni yılını kutlayan Başkan Mutlu, “Komşularımızla yan yana, çocuklar ve gençler için daha adil, daha aydınlık bir gelecek kurmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Dayanışmanın hiç eksilmediği, umudun büyüdüğü, sağlıklı ve mutlu bir yıl diliyorum” ifadelerini kullandı.