Bir dizi ziyaret için Aydın’a gelen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu makamında ziyaret etti.

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, MYK Üyeleri Yavuz Tellioğlu ve Osman Gür, MDK Üyesi Kürşat Türker Ercan’ın yer aldığı heyet, Aydın genelinde çeşitli temaslarda bulundu. Heyet, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek Cumhur İttifakı üyesi AK Parti’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na da nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Çerçioğlu’nun Aydın’da gerçekleştirdiği çalışmalar tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi. Başkan Çerçioğlu ise Özyürek, Tellioğlu, Gür, Ercan, Alıcık, Karakuş ve beraberlerindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Ziyarete, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanı Hakan Karakuş, MHP Aydın İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın da katıldı.