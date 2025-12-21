Son Mühür - Kars’ın Sarıkamış ilçesinde soğuk havanın etkisiyle ağaçlar ve bitkiler kırağı ile kaplanırken, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Evlerin, iş yerlerinin ve araçların camları buzla kaplandı. Vatandaşlar araçlarını battaniye ile örtüp soğuktan korumaya çalıştı. Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekipleri ise çarşı merkezindeki ana caddelerdeki binaların çatılarında biriken buz sarkıtlarını temizledi.
Ardahan da eksi 13'ü gördü
Ardahan’da da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Gece sıcaklık sıfırın altına inerek 13 dereceye düşerken, buzlanma meydana geldi. Şehirdeki yüksek kesimler ise karla kaplandı.
21 Aralık 2025 Hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 21 Aralık Pazar günü için hava durumu tahminlerine göre; Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz, Tekirdağ, İzmir, Aydın, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya, Zonguldak, Bolu, Düzce, Erzincan, Tunceli çevreleri, Kırklareli’nin kıyı bölgeleri, Ankara ve Eskişehir’in güneyi, Konya’nın kuzey ve batısı ile Erzurum’un batısında yağmur ve sağanak bekleniyor. Güney Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında ise gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgârın genellikle güney ve doğudan, kuzeybatı ve güneydoğu bölgelerinde ise kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
2 şehir için sarı kod uyarısı
Muğla ve Antalya çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor; bu nedenle sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksaklıklar, yağış sırasında kuvvetli rüzgâr ve kıyı bölgelerinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve önlemli olunmalıdır.