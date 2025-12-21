Ardahan’da da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Gece sıcaklık sıfırın altına inerek 13 dereceye düşerken, buzlanma meydana geldi. Şehirdeki yüksek kesimler ise karla kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 21 Aralık Pazar günü için hava durumu tahminlerine göre; Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz, Tekirdağ, İzmir, Aydın, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya, Zonguldak, Bolu, Düzce, Erzincan, Tunceli çevreleri, Kırklareli’nin kıyı bölgeleri, Ankara ve Eskişehir’in güneyi, Konya’nın kuzey ve batısı ile Erzurum’un batısında yağmur ve sağanak bekleniyor. Güney Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında ise gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgârın genellikle güney ve doğudan, kuzeybatı ve güneydoğu bölgelerinde ise kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

2 şehir için sarı kod uyarısı