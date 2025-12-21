Son Mühür- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olması durumunda muhalefetin karşısına kimi çıkaracağı konusu belirsizliğini sürdürüyor.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı sıfatını taşısa da İBB soruşturmasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali, Mansur Yavaş'ın adaylık konusunda sessizliği ve Özgür Özel'in ''Ben kesinlikle aday değilim'' tavrı bu belirsizliğin işaretlerini veriyor.

Muhalefetin adayı kim olmalı? sorusuna Trük siyasetini yakından takip eden stratejist Mike Harris'den ilginç bir yorum geldi.

Ali Babacan ismine dikkat çekti...



CABD merkezli stratejik danışmanlık firması Cribstone Strategic Macro'nun kurucusu Mike Harris, CNBC'ne yaptığı değerlendirmede DEVA Partisi lideri Ali Babacan ismine dikkat çekti.

"Sayın Erdoğan'ı, yenebilecek tek kişi İmamoğlu mu? Kesinlikle değil.'' diyen Harris,

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda kaybettiği seçime göndermede bulunarak,

''Ali Babacan, son seçimi kazanabilirdi'' diye konuştu.



''Son üç Cumhurbaşkanlığı seçimine bakarsanız, aday kim olursa olsun üçünde de Erdoğan'a karşı yüzde 48 muhalif oy çıktı'' hatırlatmasında bulunan Mike Harris,

''Sosyal açıdan muhafazakar Türklere hitap edecek bir adayları olursa, seçimi alma şansları var." mesajı verdi.

Kılıçdaroğlu'nu aday çıkaran Altılı Masa'nın bir parçası olan Ali Babacan TBMM'nin yasama yılı açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı fotoğraf karesine girdiği için CHP'den eleştiri almış, Babacan'ın eleştirilere tepkisi Özgür Özel'in araya girmesine rağmen sert olmuştu.