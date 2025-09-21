Sonbaharın gelmesiyle birlikte enfeksiyon hastalıklarında artış yaşanıyor. Medicana Bursa Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İdil Öztürk, mevsim geçişlerinde görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat çekti.

Dr. Öztürk, alerjik bünyeye sahip olma, burun kemiği eğriliği, sigara kullanımı ve düzensiz beslenme gibi faktörlerin hastalığa yatkınlığı artırdığını belirterek, “Bu hastalıklar damlacık yoluyla bulaşır. Kalabalık ve havasız ortamlarda hızla yayılır, el hijyenine dikkat edilmediğinde risk daha da artar” dedi.

En sık nezle ve grip görülüyor

En çok rastlanan enfeksiyonların nezle ve grip olduğunu aktaran Öztürk, şunları söyledi:

Nezle: Hafif seyirli, virüs kaynaklı bir hastalıktır. Kişiden kişiye bulaşır ve ömür boyu defalarca geçirilebilir.

Grip (influenza): Ani başlayan ateş, öksürük, boğaz ağrısı, kas ve baş ağrılarıyla seyreder. Genellikle bir hafta sürer.

Antibiyotik kullanımı konusunda uyarı

Öztürk, viral enfeksiyonlarda antibiyotik kullanılmaması gerektiğini vurguladı:

“Dinlenme, bol sıvı tüketimi ve dengeli beslenme tedavide en önemli unsurlardır. Antibiyotik sadece orta kulak iltihabı, sinüzit veya zatürre gibi ikincil enfeksiyon geliştiğinde verilmelidir.”

Çocuklarda orta kulak enfeksiyonu sık görülüyor

Çocukların özellikle risk altında olduğunu söyleyen Öztürk, “Nezle ve grip sonrası çocuklarda sıkça orta kulak iltihabı gelişebilir. En çok 6-18 ay arasındaki çocukları etkiler. 6 yaşından sonra görülme sıklığı azalır” bilgisini paylaştı.

Korunmak için bu önlemleri alın

Üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için şu tavsiyelerde bulundu:

Ellerin sık sık yıkanması

Kalabalık ortamlardan uzak durulması

Ortamların havalandırılması

Hasta kişilerle yakın temastan kaçınılması

Mevsime uygun giyinilmesi

Dengeli ve düzenli beslenilmesi