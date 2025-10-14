Son Mühür- Olayın ardından ekipler kısa sürede bölgeye yönlendirildi. yapılan incelemelerin ardından hat üzerindeki seferler geçici olarak durduruldu. metro istanbul, saat 16.00 itibarıyla seferlerin gecikmeli şekilde sürdüğünü bildirdi.

Metro istanbul'dan açıklama

Kurumun sosyal medya hesabı x üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “M4 Kadıköy–Sabiha Gökçen metro hattı gülsuyu istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır.”

Yolculara uyarı yapıldı

Yetkililer, seferlerde bir süre daha aksama yaşanabileceğini belirterek, vatandaşların alternatif ulaşım araçlarını tercih etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili emniyet birimlerinin inceleme başlattığı öğrenildi. yolcunun sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.