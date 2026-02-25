Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bölge mitinglerine start verdi. Bölge mitinglerinin ilk adresi Bakırköy olurken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel önemli açıklamalarda bulundu.

"Bugüne kadar hiçbir şeyi ispat edemediler!"

19 Mart 2025'ten bu yana yaşananları hatırlatarak sözlerine başlayan Özel, "Diploması iptal edildi, ertesi gün evine polisler geldi. Aldılar götürdüler. Sonra dediler ki ' teröre yardım ettin, soruşturman var'. Dediler ki 'ajanlık yaptın, dosyan var'. Yetmedi kendisine ailesine, eşinin kardeşlerine kadar iftira attılar. 343 gün boyunca terör dediler yalan çıktı. Ajan, casus dediler yalan çıktı. Kasalarda para var dediler, mühür çıktı. Ama bugüne kadar hiçbir şeyi ispat edemediler. O gün birileri bu yalanlara inanmamızı, arkadaşlarımızı yalnız bırakmamızı beklediler. O gün sabah bir değerlendirme yaptık. Bu bir darbe girişimidir. Buna teslim olamayız. Sembol Saraçhane'dir, orayı teslim edemeyiz. Hepiniz buraya gelin dedik." ifadelerini kullandı.

"Millet iddiayı da cevabı da duysun!"

Canlı yayın çağrısını bir kez daha yineleyen Özel, "Bugün ülkeyi yönetenler, bu mübarek ramazan gününde meydanı dolduran insanların yüzüne bakamayacak halde. Ama memleketin derdini konuşamıyorlar. Emeğin hakkını veremiyorlar. Gençler hayali yabancı ülkede kuruyor. 9 Mart'ı hep beraber bekliyoruz. Herkesi sözünün arkasında durmaya davet ediyorum. Bugünlerde paçavraya dönen arkasında kimsenin duramadığı iddianameden bir şeyler çıkacağını sanıyorlardı. İddianame çıktı, arkasında duran yok. Kanun teklifini veriyoruz, oy veren yok. Buradan hem Devlet Bey'e hem Tayyip Bey'e sesleniyorum. Biz buradayız. Canlı yayını yapın, millet iddiayı da cevabını da duysun. Tutuksuz yargılama başlasın, millet neyin ne olduğunu görsün." dedi.

Köprüler gündemdeydi!

Köprülerin satılması konusunu da gündeme getiren Özel, "Erdoğan'ın köprüleri ve otoyolları satmaya niyetlendiğine dair belgeler var. Buradan soruyorum, bu köprülerden otoyollardan 59 liraya geçilen köprü 350 lira olacak. Bugünkü fiyatıyla bile yılda 600 milyon dolar gelir getiriyor. Sen bunu 3 milyar dolara satmaya kalkıyorsun. Yani 5 yıllık kirasına 25 yıllığına köprüyü veriyorsun. Altın yumurtlayan tavuk satılmaz. Babandan kalsa satmayacağın paraya milletin köprüsünü sattırmayız sana. Sana soruyorum Erdoğan sen bu köprüleri satmaya niyetli misin, değil misin? 10 yıl önce köprülere 7 milyar istiyordu, 5,5 milyar verdiler, 7'den aşağı satmak vatan hainliğidir dedi. Şimdi 3,5 milyara satmaya niyetleniyor. Vatan hainliğine tur bindiriyor." ifadelerini kullandı.