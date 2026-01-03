Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre yurdun kuzey, iç ve batı bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Bursa, Yalova, Manisa, Uşak, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinde yağmur ve sağanak etkili olacak. Kastamonu, Karabük ve Şırnak çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülürken, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Yağışların; İzmir çevreleri, Aydın’ın kıyı kesimleri, Çanakkale’nin güneyi ile Balıkesir’in batı sahillerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Gece ve sabah saatlerinde ise Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç bölgeleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve yer yer sis bekleniyor.

Çığ uyarısı yapıldı

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yoğun kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunuyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece yükselmesi bekleniyor. Rüzgarın genel olarak güney yönlerden hafif, zaman zaman orta şiddette; Marmara ve Kuzey Ege ile Batı ve Orta Karadeniz’de ise güney ve güneybatıdan kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi öngörülüyor.

24 il için sarı kod alarmı

Meteoroloji, 24 il için “sarı” kodlu fırtına uyarısı yayımladı. Uyarı kapsamındaki iller şöyle sıralandı: Aydın (sağanak), İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, Kastamonu, Kırklareli, Kütahya, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce (fırtına).

3 Ocak 2025 Hava durumu

ANKARA: 4, Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL: 15, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İZMİR: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren gün boyu kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

BURSA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ: 15, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak bekleniyor

ÇANAKKALE: 17, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor

KIRKLARELİ: 13, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

AFYONKARAHİSAR: 5, Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ: 13, Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA: 8, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

ADANA: 12, Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA: 14, Parçalı ve çok bulutlu

HATAY: 7, Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA: 7, Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR: 4, Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ: 0, Parçalı ve çok bulutlu

KONYA: 8, Parçalı ve çok bulutlu

BOLU: 6, Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE: 7, Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK: 12, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

SİNOP: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

AMASYA: 1, Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN: 10, Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON: 10, Parçalı ve az bulutlu