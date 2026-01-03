Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre yurdun kuzey, iç ve batı bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Bursa, Yalova, Manisa, Uşak, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinde yağmur ve sağanak etkili olacak. Kastamonu, Karabük ve Şırnak çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülürken, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Ege hava durumu
Yağışların; İzmir çevreleri, Aydın’ın kıyı kesimleri, Çanakkale’nin güneyi ile Balıkesir’in batı sahillerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Gece ve sabah saatlerinde ise Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç bölgeleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve yer yer sis bekleniyor.
Çığ uyarısı yapıldı
Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yoğun kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunuyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece yükselmesi bekleniyor. Rüzgarın genel olarak güney yönlerden hafif, zaman zaman orta şiddette; Marmara ve Kuzey Ege ile Batı ve Orta Karadeniz’de ise güney ve güneybatıdan kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi öngörülüyor.
24 il için sarı kod alarmı
Meteoroloji, 24 il için “sarı” kodlu fırtına uyarısı yayımladı. Uyarı kapsamındaki iller şöyle sıralandı: Aydın (sağanak), İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, Kastamonu, Kırklareli, Kütahya, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce (fırtına).
3 Ocak 2025 Hava durumu
ANKARA: 4, Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL: 15, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İZMİR: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren gün boyu kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
BURSA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ: 15, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak bekleniyor
ÇANAKKALE: 17, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor
KIRKLARELİ: 13, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
AFYONKARAHİSAR: 5, Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ: 13, Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA: 8, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
ADANA: 12, Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA: 14, Parçalı ve çok bulutlu
HATAY: 7, Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA: 7, Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR: 4, Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ: 0, Parçalı ve çok bulutlu
KONYA: 8, Parçalı ve çok bulutlu
BOLU: 6, Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE: 7, Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK: 12, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
SİNOP: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
AMASYA: 1, Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN: 10, Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON: 10, Parçalı ve az bulutlu