Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 14 Ekim Salı günü için yaptığı tahminlere göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. Öğle saatlerinden itibaren Marmara ve Batı Karadeniz’de yer yer sağanak yağışların etkili olması beklenirken, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da az bulutlu ve açık bir hava görülecek. İç ve Doğu Anadolu’da ise parçalı bulutlu gökyüzüyle birlikte sabah ve gece saatlerinde soğuk hava etkisini gösterecek.

14 Ekim 2025 Hava durumu

MARMARA

Bursa 21°C – Parçalı ve çok bulutlu

Çanakkale 22°C – Parçalı ve az bulutlu

İstanbul 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Kırklareli 19°C – Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Afyonkarahisar 19°C – Parçalı ve az bulutlu

Denizli 23°C – Parçalı ve az bulutlu

İzmir 23°C – Az bulutlu

Muğla 21°C – Az bulutlu

AKDENİZ

Adana 27°C – Az bulutlu ve açık

Antalya 27°C – Az bulutlu ve açık

Hatay 27°C – Az bulutlu ve açık

Isparta 21°C – Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Ankara 17°C – Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir 19°C – Parçalı ve az bulutlu

Konya 19°C – Parçalı ve az bulutlu

Yozgat 16°C – Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Bolu 18°C – Parçalı ve çok bulutlu

Düzce 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Sinop 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Zonguldak 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Rize 21°C – Parçalı ve çok bulutlu

Samsun 20°C – Parçalı ve çok bulutlu

Tokat 19°C – Parçalı ve çok bulutlu

Trabzon 20°C – Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Erzurum 13°C – Parçalı ve çok bulutlu

Kars 15°C – Parçalı ve çok bulutlu

Malatya 20°C – Parçalı ve az bulutlu

Van 17°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır 23°C – Az bulutlu ve açık

Gaziantep 24°C – Az bulutlu ve açık

Mardin 21°C – Az bulutlu ve açık

Siirt 23°C – Az bulutlu ve açık