Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 14 Ekim Salı günü için yaptığı tahminlere göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. Öğle saatlerinden itibaren Marmara ve Batı Karadeniz’de yer yer sağanak yağışların etkili olması beklenirken, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da az bulutlu ve açık bir hava görülecek. İç ve Doğu Anadolu’da ise parçalı bulutlu gökyüzüyle birlikte sabah ve gece saatlerinde soğuk hava etkisini gösterecek.
14 Ekim 2025 Hava durumu
MARMARA
Bursa 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
Çanakkale 22°C – Parçalı ve az bulutlu
İstanbul 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
Kırklareli 19°C – Parçalı ve çok bulutlu
EGE
- Afyonkarahisar 19°C – Parçalı ve az bulutlu
- Denizli 23°C – Parçalı ve az bulutlu
- İzmir 23°C – Az bulutlu
- Muğla 21°C – Az bulutlu
AKDENİZ
- Adana 27°C – Az bulutlu ve açık
- Antalya 27°C – Az bulutlu ve açık
- Hatay 27°C – Az bulutlu ve açık
- Isparta 21°C – Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
- Ankara 17°C – Parçalı ve az bulutlu
- Eskişehir 19°C – Parçalı ve az bulutlu
- Konya 19°C – Parçalı ve az bulutlu
- Yozgat 16°C – Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
- Bolu 18°C – Parçalı ve çok bulutlu
- Düzce 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
- Sinop 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
- Zonguldak 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
- Rize 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
- Samsun 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
- Tokat 19°C – Parçalı ve çok bulutlu
- Trabzon 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
- Erzurum 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
- Kars 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
- Malatya 20°C – Parçalı ve az bulutlu
- Van 17°C – Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
- Diyarbakır 23°C – Az bulutlu ve açık
- Gaziantep 24°C – Az bulutlu ve açık
- Mardin 21°C – Az bulutlu ve açık
- Siirt 23°C – Az bulutlu ve açık