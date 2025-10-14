Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 14.10.2025 tarihli Resmi Gazete kararı yayımlandı. Anayasa Mahkemesi kararları dikkat çekti. Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç ve 133 milletvekilin yapmış olduğu başvuru hakkında karar verildi.

İptal davasının konusu ne?

İptal davasının konusu; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 29. maddesiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'a eklenen ek 1. maddenin Anayasa'nın 13., 26., 28., 35., 36. ve 153. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi olarak dikkat çekti.

Karar ne oldu?

Yayın haklarıyla ilgili olan başvuruda; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 29. maddesiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'a eklenen ek 1. maddenin 1 numaralı fıkrasının Anyasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline oyçokluğuyla, iptal hükmünün kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine oybirliğiyle; kalan kısmının ise 6216 sayılı Kanun'un 43. maddesinin 4 numaralı fıkrası gereğince iptaline ve kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine oybirliğiyle karar verildi.