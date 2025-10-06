Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 6 Ekim Pazartesi tarihli hava durumu tahminlerine göre, batı bölgelerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, diğer bölgelerde normalin üzerine çıkması bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, ayrıca Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.
Fırtına bekleniyor
Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta şiddette esmesi bekleniyor. Ancak akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli şekilde (saatte 40-60 km) etkili olacağı tahmin ediliyor.
Sel ve su baskınlarına dikkat
Akşam saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden; sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
6 Ekim 2025 Hava durumu
MARMARA
- Bursa: 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Çanakkale: 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İstanbul: 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Kırklareli: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
- Afyonkarahisar: 22°C – Parçalı, zamanla çok bulutlu
- Denizli: 25°C – Parçalı, zamanla çok bulutlu
- İzmir: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Manisa: 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
- Adana: 29°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
- Antalya: 27°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
- Burdur: 24°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
- Hatay: 28°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
- Ankara: 23°C – Az bulutlu ve açık
- Çankırı: 25°C – Az bulutlu ve açık
- Eskişehir: 24°C – Az bulutlu ve açık
- Konya: 25°C – Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
- Bolu: 24°C – Az bulutlu
- Düzce: 25°C – Az bulutlu
- Sinop: 25°C – Az bulutlu
- Zonguldak: 22°C – Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
- Amasya: 24°C – Parçalı ve az bulutlu
- Rize: 23°C – Parçalı ve az bulutlu
- Samsun: 23°C – Parçalı ve az bulutlu
- Trabzon: 21°C – Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
- Erzurum: 24°C – Az bulutlu ve açık
- Kars: 23°C – Az bulutlu ve açık
- Malatya: 29°C – Az bulutlu ve açık
- Van: 23°C – Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
- Diyarbakır: 32°C – Az bulutlu ve açık
- Gaziantep: 28°C – Az bulutlu ve açık
- Mardin: 28°C – Az bulutlu ve açık
- Siirt: 31°C – Az bulutlu ve açık