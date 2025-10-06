Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 6 Ekim Pazartesi tarihli hava durumu tahminlerine göre, batı bölgelerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, diğer bölgelerde normalin üzerine çıkması bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, ayrıca Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Fırtına bekleniyor

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta şiddette esmesi bekleniyor. Ancak akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli şekilde (saatte 40-60 km) etkili olacağı tahmin ediliyor. Sel ve su baskınlarına dikkat Akşam saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden; sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor. 6 Ekim 2025 Hava durumu MARMARA Bursa: 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Çanakkale: 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul: 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kırklareli: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı EGE Afyonkarahisar: 22°C – Parçalı, zamanla çok bulutlu

Denizli: 25°C – Parçalı, zamanla çok bulutlu

İzmir: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Manisa: 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı AKDENİZ Adana: 29°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Antalya: 27°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Burdur: 24°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Hatay: 28°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu İÇ ANADOLU Ankara: 23°C – Az bulutlu ve açık

Çankırı: 25°C – Az bulutlu ve açık

Eskişehir: 24°C – Az bulutlu ve açık

Konya: 25°C – Az bulutlu ve açık BATI KARADENİZ Bolu: 24°C – Az bulutlu

Düzce: 25°C – Az bulutlu

Sinop: 25°C – Az bulutlu

Zonguldak: 22°C – Az bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Amasya: 24°C – Parçalı ve az bulutlu

Rize: 23°C – Parçalı ve az bulutlu

Samsun: 23°C – Parçalı ve az bulutlu

Trabzon: 21°C – Parçalı ve az bulutlu DOĞU ANADOLU Erzurum: 24°C – Az bulutlu ve açık

Kars: 23°C – Az bulutlu ve açık

Malatya: 29°C – Az bulutlu ve açık

Van: 23°C – Az bulutlu ve açık GÜNEYDOĞU ANADOLU Diyarbakır: 32°C – Az bulutlu ve açık

Gaziantep: 28°C – Az bulutlu ve açık

Mardin: 28°C – Az bulutlu ve açık

Siirt: 31°C – Az bulutlu ve açık