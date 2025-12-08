AFAD, Meteoroloji’den alınan son tahminler doğrultusunda Düzce, Zonguldak ve Bartın’da kuvvetli sağanak; Hakkari, Şırnak, Siirt ve Van’ın yükseklerinde ise yoğun kar yağışı beklendiğini duyurarak sarı kodlu uyarı yayımladı.

Batı Karadeniz’de sağanak alarmı

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, bugün Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Bölge genelinde sel, su baskını ve hızlı akışlı yağışların yol açabileceği tehlikelere karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Doğu ve Güneydoğu’da kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji’nin değerlendirmelerine atıf yapılan açıklamada, yarın itibarıyla bazı bölgelerde yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi. Buna göre:

Hakkari genelinde,

Şırnak’ın doğu kesimlerinde,

Siirt’in Pervari ilçesinde,

Van’ın güneyindeki yüksek rakımlı bölgelerde

kar yağışının etkili olacağı ifade edildi.

AFAD: Sarı kodlu uyarıları dikkate alın

AFAD, her iki hava olayı için de “sarı kod” uyarısının geçerli olduğunu hatırlatarak vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Açıklamada, özellikle kırsal ve yüksek bölgelerde yaşayan yurttaşlara şu risklere karşı uyarı yapıldı:

Sel ve su baskını

Ulaşımda aksamalar

Heyelan riski

Buzlanma ve don

Görüş mesafesinde azalma

AFAD, tüm yurttaşların resmi makamlardan gelen duyuruları takip etmeleri gerektiğini vurguladı.