İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Aralık 2024 sonrası hız kazanan gönüllü geri dönüşlerle birlikte 578 bin Suriyelinin Türkiye’den Suriye’ye döndüğünü açıkladı. Yerlikaya, Suriye’deki siyasi değişimlerin ardından dönüşlerin düzenli, güvenli ve onurlu şekilde sürdüğünü vurguladı.

“Suriye’deki tarihi gelişmeler geri dönüşleri hızlandırdı”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Suriye’ye gönüllü dönüşlere ilişkin güncel verileri duyurdu.

Yerlikaya, paylaşımında Suriye’de yaşanan gelişmelere dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

Suriye’deki iç savaşın başlamasıyla Türkiye’nin tarihi ve insani sorumluluk gereği Suriyelilere kapılarını açtığını,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm süreçlerin insan haklarına uygun şekilde yürütüldüğünü,

Suriye’de “özgürlüğün sağlanması”yla birlikte geri dönüşlerin hızlandığını

ifade etti.

578 bin kişi 2024 sonrası geri döndü

Yerlikaya, 8 Aralık 2024 sonrası toplam 578 bin Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğünü belirtti. Ayrıca 2016–2025 yılları arasındaki toplam gönüllü dönüş sayısının 1 milyon 318 bine ulaştığını söyledi.

Bakan Yerlikaya, Suriye’ye dönenlerin “ayrılık, acı ve gözyaşı değil; yeniden kavuşma hikâyeleri” taşıdığına dikkat çekti.

“Suriyeliler vatanlarını yeniden inşa ediyor”

Yerlikaya açıklamasında, farklı ülkelere sığınmak zorunda kalan Suriyelilerin artık kendi topraklarına dönerek:

Ülkelerini yeniden inşa etmeyi,

Çocukları ve gelecek nesiller için daha güçlü bir Suriye oluşturmayı

hedeflediklerini ifade etti.

Geri dönüşler yüksek hassasiyetle yürütülüyor

Gönüllü geri dönüş süreçlerinin Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda büyük titizlikle sürdürüldüğünü belirten Yerlikaya, tüm işlemlerin uluslararası standartlara uygun şekilde yapıldığını açıkladı.

Yerlikaya, Suriyelilerin Türkiye’de geçirdikleri yıllar boyunca Türkçe öğrendiklerini ve toplumla güçlü bağlar kurduklarını hatırlatarak şu değerlendirmeyi paylaştı:

“Ülkelerine döndüklerinde Türkiye ile Suriye arasında birer gönül elçisi olarak dostluk köprüsünü güçlendirmeye devam edeceklerine inanıyorum.”

“Komşuluk hukuku yeniden inşa ediliyor”

Bakan Yerlikaya, gönüllü geri dönüşün yalnızca bir nüfus hareketi değil, aynı zamanda iki ülke arasındaki komşuluk hukukunun yeniden tesis edilmesi anlamına geldiğini söyledi.

Yerlikaya, sözlerini şöyle tamamladı:

“Dün olduğu gibi bugün de, gönüllü geri dönüş sürecinde Suriyeli kardeşlerimizin yanındayız.”