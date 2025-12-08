Ticaret Bakanlığı, gümrük idarelerine sunulan teminatlara ilişkin tüm bilgi ve süreçlerin tek platform üzerinden takip edilmesini sağlayan Teminat Bilgi Sistemi’nin devreye alındığını açıkladı. Sistem, teminat işlemlerinde hız ve verimliliği artırmayı hedefliyor.

Teminat süreçleri tek merkezde toplanıyor

Bakanlığın sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, gümrük işlemlerinde kullanılan teminatlara ait bilgilerin daha hızlı ve güvenli şekilde takip edilebilmesi için geliştirilen Teminat Bilgi Sistemi’nin resmi olarak kullanımda olduğu belirtildi.

Sistem sayesinde hem bireysel hem toplu hem de götürü teminat türlerine yönelik tüm veriler tek bir ekran üzerinden görüntülenebilecek.

Teminata ilişkin tüm detaylar tek ekranda

Yeni sistemde kullanıcılar, teminatlara ilişkin geniş kapsamlı bilgiye erişebilecek. Platform üzerinden görüntülenebilecek veriler arasında:

Teminat türü ve güncel statüsü

Düzenlenme tarihi

Yükümlü bilgileri

Teminat tutarı ve bakiye durumu

Teminata bağlı beyannameler

Antrepo koduna göre tanımlanan teminatlar

İşlem yapılan gümrük idaresi

Teminatı veren banka bilgileri

yer alıyor.

Bakanlık, bu entegrasyon sayesinde gümrük işlemlerinde hızlanma ve kontrol mekanizmalarında güçlenme beklediklerini vurguladı.

İşlem süreleri kısalacak, verimlilik artacak

Açıklamada, sistemin kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte teminat işlemlerinin hem daha şeffaf hem daha kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.

Bakanlık, tüm teminat süreçlerinin tek noktadan takip edilecek olmasının hem idari yükü azaltacağını hem de işlem güvenirliğini artıracağını ifade etti.

Bir sonraki aşama: Yükümlülere erişim açılacak

Ticaret Bakanlığı, Teminat Bilgi Sistemi’nin ilerleyen aşamalarda genişletileceğini duyurdu.

Planlamaya göre sistem, gümrük işlemlerinde yükümlü olan firmalar ve temsilcilerine de açılacak. Böylece mükellefler, kendi teminatlarıyla ilgili tüm işlem süreçlerini detaylı şekilde sorgulayabilecek ve online olarak takip edebilecek.

Gümrük dijitalleşmesinde yeni adım

Teminat Bilgi Sistemi, Bakanlığın dijitalleşme vizyonu kapsamında atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Sistemle birlikte gümrük işlemlerinde daha hızlı, entegre ve denetlenebilir bir yapının oluşturulması hedefleniyor.