ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Gazze’deki ateşkes sürecinin ikinci aşamasını değerlendirmek üzere 29 Aralık’ta görüşeceği bildirildi.

Netanyahu, ABD’ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

İsrail basınında yer alan bilgilere göre Başbakan Binyamin Netanyahu, 28 Aralık – 4 Ocak tarihleri arasında ABD’ye resmi bir ziyaret düzenleyecek. Ziyaret kapsamında hem Washington’da hem de Florida’da temaslarda bulunacağı belirtildi.

Görüşme Florida’daki Mar-a-Lago’da yapılacak

Habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, 29 Aralık’ta Netanyahu’yu Florida’nın Palm Beach bölgesinde bulunan Mar-a-Lago malikanesinde ağırlayacak. İki liderin bu görüşmesi, son dönemin en kritik diplomatik buluşmalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Gündemin merkezinde Gazze ateşkesinin ikinci aşaması var

İsrail basınına göre toplantının ana odağını, Gazze’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçiş süreci oluşturacak. Tarafların, ateşkesin kapsamının genişletilmesi, insani yardımların artırılması ve bölgede güvenlik mekanizmalarının nasıl işleyeceğine dair başlıkları masaya yatırması bekleniyor.

Orta Doğu diplomasisinde kritik hafta

Netanyahu’nun ABD ziyareti, Gazze’deki hassas denge ve uluslararası aktörlerin sürece müdahil olma çabaları nedeniyle diplomatik açıdan önem taşıyor. Görüşmenin, bölgedeki barış ve istikrar arayışına yönelik yeni adımlara zemin hazırlayıp hazırlamayacağı merak ediliyor.