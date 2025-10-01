Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 1 Ekim Çarşamba tarihli hava durumu tahminlerine göre, kuzey bölgelerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşerken, güney kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek ve yer yer 30 derecenin üzerine çıkacak. Batı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Bitlis çevreleri, Çorum’un kuzeyi, ayrıca Erzurum ve Ağrı'nın doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde ise güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
1 Ekim 2025 Hava durumu
MARMARA
- BURSA 22°C – Parçalı bulutlu
- ÇANAKKALE 24°C – Parçalı bulutlu
- İSTANBUL 22°C – Parçalı bulutlu
- KIRKLARELİ 21°C – Parçalı bulutlu
EGE
- AFYONKARAHİSAR 20°C – Parçalı ve az bulutlu
- DENİZLİ 26°C – Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR 26°C – Az bulutlu
- MUĞLA 26°C – Az bulutlu
AKDENİZ
- ADANA 32°C – Parçalı ve az bulutlu
- ANTALYA 32°C – Parçalı ve az bulutlu
- BURDUR 25°C – Parçalı ve az bulutlu
- HATAY 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
- ANKARA 20°C – Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR 22°C – Parçalı ve az bulutlu
- KONYA 21°C – Parçalı ve az bulutlu
- NEVŞEHİR 19°C – Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
- BOLU 18°C – Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
- DÜZCE 21°C – Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
- SİNOP 21°C – Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
- ZONGULDAK 19°C – Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
- AMASYA 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
- RİZE 20°C – Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
- SAMSUN 20°C – Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
- TRABZON 19°C – Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
- ERZURUM 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağışlı
- KARS 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MALATYA 24°C – Parçalı ve az bulutlu
- VAN 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
- DİYARBAKIR 30°C – Az bulutlu
- GAZİANTEP 29°C – Parçalı ve az bulutlu
- MARDİN 27°C – Az bulutlu
- SİİRT 28°C – Az bulutlu