Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 1 Ekim Çarşamba tarihli hava durumu tahminlerine göre, kuzey bölgelerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşerken, güney kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek ve yer yer 30 derecenin üzerine çıkacak. Batı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Bitlis çevreleri, Çorum’un kuzeyi, ayrıca Erzurum ve Ağrı'nın doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde ise güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

1 Ekim 2025 Hava durumu

MARMARA

BURSA 22°C – Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE 24°C – Parçalı bulutlu

İSTANBUL 22°C – Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 21°C – Parçalı bulutlu

EGE

AFYONKARAHİSAR 20°C – Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 26°C – Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 26°C – Az bulutlu

MUĞLA 26°C – Az bulutlu

AKDENİZ

ADANA 32°C – Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 32°C – Parçalı ve az bulutlu

BURDUR 25°C – Parçalı ve az bulutlu

HATAY 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA 20°C – Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 22°C – Parçalı ve az bulutlu

KONYA 21°C – Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 19°C – Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU 18°C – Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 21°C – Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP 21°C – Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C – Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA 21°C – Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 20°C – Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 20°C – Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 19°C – Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağışlı

KARS 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 24°C – Parçalı ve az bulutlu

VAN 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR 30°C – Az bulutlu

GAZİANTEP 29°C – Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 27°C – Az bulutlu

SİİRT 28°C – Az bulutlu