Son Mühür- Türk medyasının duayen ismi Necati Zincirkıran 96 yaşında hayata veda etti.

1950'de adım attığı Bab-ı Ali'ye damga vuran isimler arasında yer alan Zincirkıran, Hürriyet ve Günaydın gazetelerinde genel yayın yönetmeni olarak görev yapmış, 1981-1986 yılları araaında Anadolu Ajansı yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulunmuştu.



Sürekli basın kartı sahibiydi...



Aynı zamanda başarılı bir amatör denizci olan Necati Zincirkıran, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi, sürekli basın kartı sahibi ve Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü kazananıydı.

1990'lı yıllarda Sabah gazetesinde köşe yazarlığı da yapan Zincirkıran, 2003'de emekli olmuştu.

Zincirkıran'ın 2 Ekim Perşembe günü İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi