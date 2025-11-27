Son Mühür- Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) elde edilen son veriler, Türkiye genelinde hava koşullarının değişeceğine işaret ediyor. Önümüzdeki günlerde ülke genelinde sıcaklıklar düşüş eğilimine girmesine rağmen, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Özellikle batı ve iç kesimlerde parçalı bulutluluk hakim olurken, Kıyı Ege ve bazı Marmara illerinde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Kıyı Ege ve Marmara'ya dikkat!

Rüzgarın genel olarak güney yönlerden eseceği, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise kuzeyli yönlerin etkili olacağı bildiriliyor. Ancak Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege bölgelerinde rüzgarın hızının kuvvetli seviyelere ulaşarak saatte 40-60 kilometreye çıkması bekleniyor. MGM, bu bölgelerde yaşanabilecek olası olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç devrilmesi vb.) karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini önemle vurguladı.

İç ve Doğu bölgelerde sis ve pus etkisi

Sabahın erken ve gece geç saatlerinde iç ve doğu kesimlerde ise yer yer sis ve pus hadiselerinin etkili olması bekleniyor. Bu durum, özellikle şehirler arası karayollarında görüş mesafesini düşürebileceği için sürücülerin bu saatlerde daha dikkatli olmaları gerekiyor.

Bölgesel hava tahminlerinin detayları

Marmara Bölgesi

Bölge, parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklığı 20°C, Bursa'da 22°C, Çanakkale'de 20°C ve yağış beklenen Edirne'de 19°C civarında seyredecek. Sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve sis beklenmektedir.

Ege Bölgesi

Kıyı Ege illeri ile Manisa çevresinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi öngörülüyor. Bölgenin iç kesimlerinde (Afyonkarahisar, Denizli gibi) ise sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilir. İzmir'de sıcaklık 21°C ve Muğla'da 15°C olurken, her iki ilde de çok bulutlu ve yağışlı bir hava bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi

Bölgenin doğu kesimleri (Adana, Hatay) az bulutlu ve açık bir havaya sahipken, Antalya çevresinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Adana 24°C, Hatay 20°C, yağış beklenen Antalya 20°C olarak tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimleri sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli olabilir.

İç Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu

İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde hava genellikle parçalı ve az bulutlu olacak. Bu bölgelerin tamamında sabah ve gece saatlerinde sis ve pus etkisini gösterecek. Sıcaklıklar Ankara'da 17°C, Kayseri'de 16°C, Samsun'da 22°C ve Rize'de 19°C civarında ölçülecek.