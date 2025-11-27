Son Mühür- Harp okulları mezuniyet töreninde kılıç çekerek 2016'da kaldırılan Subay yemini okuyan genç teğmenlerden beşi ordudan ihraç edilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Meclis'teki Plan ve Bütçe görüşmeleri sırasında Bakan Yaşar Güler'in söz konusu yemin kriziyle ilgili söyledikleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Böyle bir hakkı var mı?



Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler,

''Teğmenler 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' dedikleri için ihraç edilmedi.

Tören bittiği anda tüm aileler kendi çocuklarıyla sarılıp öpüşmek için tören alanına girmiş.

Bu vaziyette iken birinci olan kız teğmenimiz geliyor mikrofonun başına, ‘Aileler lütfen tören alanını terk edin' diyor.

Böyle bir hakkı var mı?'' diye sormuştu.



Genç teğmenlerden sitem dolu mesajlar...



Bakan Yaşar Güler'in açıklamalarına ihraç edilen teğmenlerden itiraz geldi.

İzzet Talip Akarsu,

''Olayın üzerinden 1.5 yıl geçmesine rağmen Sn. Bakanın halen ihraç kararı hakkındaki açıklamalarını takip ediyorum.

Anladığım kadarıyla konu Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda ortaya atılmış ve Bakan Bey bilgi alma sürecinde bizlere “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz/Temsilcileriyiz” lafzımızla alakalı herhangi bir soru yöneltilmediğini iddia etmiş.

Lütfen bunu bir de emekliye ayrılan Bilgi Alma İşlemi Heyeti Başkanı paşamıza sorabilir misiniz? O size kendisinin bana karşı neler sorduğunu ve nasıl davrandığını cesurca dile getirecektir hiç şüphem yok.

Konuyla alakalı şahsi olarak son açıklamam olacak. Lütfen daha hayatının başında zorla farklı mücadelelerin içine girmiş bulunan evlatlarınız yaşındaki insanları daha da zor duruma sokmayın.

Bizi kendimizi tekrardan savunmak zorunda bırakmayın.'' diye seslendi.



Buna göz yumdunuz...



İhraç edilen teğmenlerden Deniz Demirtaş da,

''Bizlerin oturduğu sıralarda sizlerde oturup Atatürk’ü andınız. Atatürk’ün siyaset üstü olduğunu bildiğiniz halde bunun siyaset malzemesi olup bizler ihraç edilirken buna göz yumdunuz.

Ayrıca o sıralarda Türk Silahlı Kuvvetlerinin personeli iken bize karşı ağza alınmayacak hakaretler edilip tehditler savurulurken bakanlık olarak göz yumuldu.

Bize bunu yapanlar acaba arkadaşlarının yüzüne bakabilecek mi? Ben ve dört silah arkadaşım, devre arkadaşlarımızın yüzlerine bakabileceğimizden hiçbir şüphem yok.'' mesajı verdi.



Çoğu videolar o aileler tarafından çekildi...



Yine ihraç edilen teğmenlerden Batuhan Gazi Kılıç,

''Öyle bir hakkı yok ki zaten aileler de hali hazırda tören alanında bulunuyordu çoğu videolar da yine aileler tarafından çekildi. nasıl ki bizim böyle bir hakkımız yok, herhangi birisinin de ki makamı ne olursa olsun şehit annesine parmak sallayabilmeye, tehdit etmeye hakkı yoktur'' hatırlatmasında bulundu.



Ne olmuştu?



30 Ağustos 2024'de yaşanan yemin krizi sonrası aralarında Kara Harp Okulu dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun da bulunduğu Talip İzzet Akarsu, Batuhan Gazi Kılıç, Serhat Gündar ve Deniz Demirtaş disiplin sürecinin ardından TSK'dan ihraç edilmişti.

Ebru Eroğlu hariç diğer ihraç edilen dört teğmene Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde iş verdiği öğrenilmişti.