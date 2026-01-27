Ankara’da, basın sektörünün finansmana erişimini güçlendirmek amacıyla Basın İlan Kurumu (BİK) ile Kredi Garanti Fonu (KGF) arasında 7,5 milyar lira tutarında kefalet programını içeren iş birliği protokolü hayata geçti. İletişim Başkanlığı’nda düzenlenen imza törenine; İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen ile KGF Genel Müdürü Hasan Basri Kurt katıldı. Protokole Abdulkadir Çay ve Hasan Basri Kurt imza attı.

2 binin üzerinde süreli yayını kapsıyor

Beş yıl süreyle geçerli olacak protokol kapsamında, resmi ilan ve reklam yayımlayan 2 binin üzerindeki gazete, dergi ve internet haber sitesi finansman desteklerinden yararlanabilecek. Program, basın işletmelerinin hem mevcut mali yükümlülüklerini karşılamasını hem de orta ve uzun vadeli yatırımlarını planlamasını hedefliyor.

Kredi koşulları açıklandı

Protokol kapsamında basın kuruluşları;

Nakdi kredilerde 6 ay geri ödemesiz, 36 aya kadar vade,

Gayri nakdi kredilerde ise 48 aya kadar vade imkanına sahip olacak.

Toplam kefalet hacmi 7,5 milyar lira olarak belirlendi.

“Basın özgürlüğü ve sürdürülebilirlik için yapısal adım”

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, protokolün yalnızca finansal değil, yapısal bir destek modeli sunduğunu vurguladı. Duran, bu iş birliğinin basın kuruluşlarının kurumsal kapasitelerini güçlendirmesine, teknolojik altyapılarını yenilemesine ve insan kaynağına yatırım yapmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Sağlanan kredi ve teminat imkanlarının, yerel ve ulusal medyanın sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşıdığına dikkat çeken Duran, bu adımın basın sektörünün uzun vadeli ayakta kalmasına yönelik somut bir finansman yaklaşımı sunduğunu dile getirdi.

Resmi ilan vurgusu

Basın İlan Kurumu’nun 1961 yılından bu yana resmi ilan ve reklam dağıtımı yoluyla basın kuruluşlarına destek sağladığını hatırlatan Duran, özellikle yerel ve bölgesel basın açısından bu sistemin hayati rol üstlendiğini belirtti.

Çay’dan açıklama

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, protokole ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Basın camiamızın finansmana erişimini güçlendirecek önemli bir iş birliğini hayata geçirdik. Kredi Garanti Fonu ile imzaladığımız protokol kapsamında, resmî ilan ve reklam yayımlayan gazete, dergi ve internet haber sitelerinden oluşan 2 binin üzerindeki süreli yayının mali imkânlarının genişletilmesi ve sektörde sürdürülebilir, güçlü bir yapı oluşturulması hedefleniyor.

Bu sürece verdikleri destek ve ortaya koydukları vizyon için İletişim Başkanımız Sayın Prof. Dr. Burhanettin Duran’a, KGF Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Sayın Erdoğan Özegen’e ve KGF Genel Müdürü Sayın Hasan Basri Kurt’a teşekkür ediyorum.

Basın özgürlüğünün ekonomik bağımsızlıkla güçleneceği inancıyla, basın sektörünü uzun vadede ayakta tutacak yapısal adımların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguluyor, protokolün hayırlı olmasını diliyorum.”