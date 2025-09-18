Meta, mikrofon, hoparlör, kamera ve tam renkli bir ekranı tek bir cihazda buluşturan 799 dolarlık Ray-Ban Ekran AI gözlüklerini resmi olarak tanıttı. 30 Eylül’de ABD’de raflarda yerini alacak cihaz, 2026’nın başlarında Kanada, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık’ta satışa sunulacak.

Yeni model, 600x600 piksel çözünürlükte renkli ekran, 20 derecelik görüş alanı ve maksimum 5.000 nit parlaklık sunuyor. %2 ışık sızıntısı sayesinde gözlüğün ekranı diğer insanlar tarafından zor fark ediliyor. Ekran yalnızca bir lensde (monoküler) görüntüleniyor ve geçiş lensleriyle birlikte geliyor. Bu lensler, ortamın UV ışığına bağlı olarak parlaklığı otomatik ayarlayabiliyor.

Cihazla birlikte sunulan EMG bileklik, kas aktivitesinden gelen sinyalleri komutlara çevirerek jest kontrolü sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar, telefonlarına dokunmadan günlük görevlerini hızlıca yerine getirebiliyor.

Meta’dan yapılan açıklamada, cihazın günlük kullanım için tasarlandığı vurgulandı:

“Ekran, görüşünüzü engellememek için yana yerleştirildi ve her zaman açık değil. Bu, bir telefonu yüzünüze bağlamakla ilgili değil. Mikrofonları, hoparlörleri, kameraları ve tam renkli bir ekranı yapay zekâ desteğiyle tek bir cihazda bir araya getiriyoruz.”

Şık tasarımı ve artırılmış gerçeklik özellikleriyle öne çıkan Ray-Ban Ekran AI gözlükleri, Meta’nın giyilebilir teknoloji alanındaki en iddialı ürünlerinden biri olarak değerlendiriliyor.