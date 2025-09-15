Apple, uzun süredir beklenen iOS 26 güncellemesini resmi olarak yayınladı. Yeni sürüm, hem tasarım hem de yapay zekâ tabanlı özellikleriyle dikkat çekiyor. Apple Intelligence adı verilen yapay zekâ sistemi, iPhone deneyimini baştan aşağı değiştirmeyi hedefliyor.

Liquid Glass ile cam görünümlü tasarım

iOS 26’nın en göze çarpan yeniliklerinden biri “Liquid Glass” adı verilen yeni tasarım anlayışı oldu. Bu tasarım sayesinde kilit ekranından uygulama logolarına kadar işletim sisteminin her noktasında daha saydam, cam benzeri bir görünüm dikkat çekiyor. Ayrıca uygulama ikonları da daha yuvarlak ve modern hatlarla yeniden tasarlandı.

Apple Intelligence dönemi başladı

iOS 26 ile birlikte Apple Intelligence resmi olarak kullanıma açıldı. Şimdilik yalnızca cihaz dili İngilizce olduğunda çalışan sistem, önümüzdeki dönemde Türkçe desteğiyle de sunulacak. Türkiye’de iPhone 15 Pro ve daha yeni modellerde kullanılabilecek olan bu yapay zekâ tabanlı özellikler, günlük kullanımda iPhone’lara yepyeni bir boyut kazandırıyor.

Adaptif Güç Modu: Daha akıllı pil yönetimi

Apple, iOS 26’da klasik Düşük Güç Modu’nun ötesine geçerek “Adaptif Güç Modu”nu tanıttı. Yapay zekâ destekli bu özellik, pil tüketimi yükseldiğinde arka planda küçük optimizasyonlar yaparak cihazın daha uzun süre dayanmasını sağlıyor. %20 seviyesine gelindiğinde ise klasik Düşük Güç Modu devreye giriyor.

Canlı Çeviri: Gerçek zamanlı iletişim

Yeni güncellemenin en dikkat çeken özelliklerinden biri de Canlı Çeviri oldu. Mesajlar, Telefon ve FaceTime uygulamalarında kullanılabilen bu özellik, farklı dillerde konuşan kişilerin iletişimini gerçek zamanlı olarak çeviriyor. Mesajlarda hem orijinal hem çevrilmiş metinler gösterilirken, telefon görüşmelerinde yapay zekâ sesiyle anında çeviri yapılabiliyor. FaceTime’da ise konuşmalar altyazıya dönüştürülüyor.

Görsel Zeka: Ekran görüntülerine yeni işlev

iOS 26, “Görsel Zeka” ile ekran görüntülerine farklı bir boyut kazandırıyor. Kullanıcılar ekran görüntülerindeki nesneleri seçerek arama yapabiliyor, tarihler otomatik olarak takvime eklenebiliyor ve bitkiler, hayvanlar ya da sanat eserleri tanımlanabiliyor. Ayrıca “Soru Sor” seçeneğiyle ChatGPT üzerinden içerik hakkında sorular yöneltmek de mümkün.

Image Playground ve Genmoji

Apple, görsel oluşturma aracı Image Playground’u da güncelledi. Daha doğal yüz, göz ve saç detayları sunan yeni algoritmalarla gerçekçi görseller üretilebiliyor. Ayrıca ChatGPT entegrasyonu sayesinde aboneliği olan kullanıcılar ek görsel üretim araçlarından da yararlanabiliyor.

Genmoji özelliği ise iki veya daha fazla emojiyi birleştirerek tamamen yeni karakterler oluşturma imkânı sunuyor. Kullanıcılar bu emojileri metin açıklamalarıyla özelleştirebiliyor.

Anımsatıcılar artık daha akıllı

iOS 26 ile Anımsatıcılar uygulaması da Apple Intelligence sayesinde gelişti. E-postalardaki, notlardaki veya web sayfalarındaki eylemler otomatik olarak tanınıyor ve kategorilere ayrılıyor. Siri Önerileri ve yeni kestirmeler sayesinde kullanıcılar tek dokunuşla hatırlatıcı ekleyebiliyor. Ayrıca yazma araçları, görsel oluşturma ve metin özetleme gibi işlevler doğrudan kullanılabiliyor.