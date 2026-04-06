Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait Meslek Fabrikası’nda sabah saatlerinde başlayan tahliye süreci, polis ve TOMA (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) girişimiyle daha da gerginleşti.

Olay yerine gelen TOMA’nın fabrika alanına girmesini önlemek isteyen Büyükşehir çalışanları ve işçiler, önce bariyerler kurarak engel olmaya çalıştı. Ancak tam bir karar alınamaması nedeniyle bu engeller kısa süreliğine kenara çekildi.

Gerginlik devam ederken, olay yerine destek kuvvetler ve yedek birimler de gelmeye devam ediyor. Fabrika çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, polis ekipleri kontrolü sağlamaya çalışıyor.

CHP’li Güç’ten ‘gerginliği durdurun’ uyarısı

Daha sonra CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç yaşanan gerginliği durdurmak için açıklamalarda bulundu. İçeride görüşmelerin olduğunu söyledi.

Gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.