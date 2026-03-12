Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de uzun yıllar kente hizmet veren Tarihi Elektrik Fabrikası alanı için yeni bir imar kararı alındı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Konak ilçesi Umurbey Mahallesi’ndeki parsellerin ticaret ve turizm alanı olarak kullanılmasına yönelik plan değişikliği onaylandı. Söz konusu düzenlemeyle bölgede 20 kata kadar yapılaşmanın önü açılırken, parselin yapılaşma oranı da iki katına çıkarıldı.

Kararın ardından plan değişikliğine yönelik eleştiriler de gündeme geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin CHP Grup Başkanvekili Altan İnanç, Son Mühür’e yaptığı açıklamada söz konusu imar düzenlemesini değerlendirerek, alanın tarihi kimliğinin korunması gerektiğini söyleyerek sitem etti.

“Ne olurdu orası tarihi havagazın gibi olsaydı?”

Kararın yasal çerçevede yapılmış olsa da kentin tarihi dokusu açısından doğru bir tercih olmadığını söyleyen CHP’li İnanç, “Oranın mülkiyeti kime bağlı bilmiyorum ama Bakanlığın yaptığı plan değişikliği yasaya uygun. Ne olurdu orası tarihi havagazı fabrikası gibi olsaydı. Ben bu plan değişikliğini doğru bulmuyorum. O alan bir liman bölgesi” dedi.

“Planı doğru bulmadım”

İzmir kamuoyunun ve meslek odalarının alanın tarihi dokusunun korunarak bir yaşam alanına dönüştürülmesi yönünde beklenti içinde olduğunu belirten CHP’li İnanç, “Elektrik fabrikası daha önce de gündeme gelmişti. İzmirlinin, odaların isteği o bölgenin tarihi doku olarak kalması ve yaşam alanına dönüşmesiydi. Şimdi imar planında 20 kata kadar yapılaşma izni verilmiş. Ben bu planı doğru bulmadım. Belediyenin görüşü nedir bilmiyorum ama değerlendirilecektir” diye konuştu.