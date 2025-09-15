Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem, sosyal medyada yeniden gündeme gelen ve 4 yıl önce bir YouTube röportajında kullandığı sözler nedeniyle gözaltına alındı. Senaristlik kariyeriyle dikkat çeken Göntem, İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden mezun ve dizi sektöründe Bihter, Çıplak gibi projelerin ardından Kızılcık Şerbeti ile tanındı.

Gözaltı nedeni ve gündeme gelen açıklamalar

Göntem’in gözaltına alınmasına, BluTV’de yayımlanan “Çıplak” dizisinde kurgusal bir karakterle ilgili yaptığı değerlendirme sebep oldu. Dört yıl önce bir röportajda, escortluk yapan kurgusal bir kadın karakter hakkındaki “Bunda ne var ki? Onlara bu motivasyonu ülke şartları veriyor.” şeklindeki ifadeleri sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Bu sözlerin bağlamından koparılması ve kişisel görüşüymüş gibi yayılmasıyla başlayan sosyal medya kampanyası sonrası Göntem, evinden alınarak Vatan Emniyet’e götürüldü.

Senaristin ve avukatının açıklamaları

Merve Göntem’in avukatı, müvekkilinin dört yıl önce verdiği cevapların bağlamından koparıldığını ve sistematik bir sosyal medya linciyle karşı karşıya bırakıldığını belirtti. Göntem’in hâlihazırda çocuk sahibi olduğu, sosyal medya üzerinden ağır hakaret ve tehdide uğradığı da vurgulandı. Avukat, polise götürülme sürecini ve hukuki haklarını takip ettiklerini, asıl hedefin Göntem’in sanatsal üretimleri üzerinden toplumsal baskı oluşturmak olduğunu söyledi. Göntem’in, soruşturma sürecindeki ifadesinde, sözlerinin bir karakter analizi ve sanatsal anlatı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirttiği öğrenildi.

Medyanın ve kamuoyunun yakından takip ettiği dosyada, televizyon ve dizi dünyasında eserleriyle tanınan bir senaristin, mevcut toplumsal tartışmalar nedeniyle gözaltına alınması geniş yankı uyandırdı.