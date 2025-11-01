Son Mühür - Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ve Trabzonspor, RAMS Park'ta kozlarını paylaştı.

Destek de verdiler protesto da ettiler

Galatasaray'da Trabzonspor karşılaşmasında oyundan çıkan Barış Alper Yılmaz, Bodo/Glimt maçının ardından ikinci kez tribünlerin tepkisiyle karşılaştı. 74. dakikada Mauro Icardi ile yer değiştirmek üzere kenara gelen oyuncuya tribünler yoğun ıslık ve protesto gösterisi yaptı, ancak tribünün bir kısmı Yılmaz’a destek verdi.

Barış Alper'den taraftara karşılık

Bu destek tezahüratlarının ardından 25 yaşındaki futbolcu, tribünleri alkışlayarak kenara yöneldi. Teknik direktör Okan Buruk’un da oyuncusuna moral verdiği gözlendi.