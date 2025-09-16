Mersin’in Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi 101110 Sokak’ta bulunan 2 katlı bir evde kan donduran bir olay yaşandı.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 27 yaşındaki Revşan D., bunalıma girerek 5 yaşındaki oğlu Mert Veysel K.’yi bıçakladı.

Küçük çocuk hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı

Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan küçük Mert, komşuların çığlıkları duyarak yardıma koşmasıyla Mersin Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis olay yerine sevk edildi

İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, anne Revşan D.’yi suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. Zanlı gözaltına alınırken, olay yerinde detaylı inceleme başlatıldı.

Psikolojik sorun iddiası

Çevredeki komşuların ifadesine göre anne Revşan D.’nin uzun süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürüldü. Olay, bölgede büyük üzüntü ve endişeye yol açtı.

Soruşturma sürüyor

Polis ekipleri, cinayetle ilgili soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor. Anne Revşan D.’nin ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.