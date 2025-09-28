Kaza, Adana-Pozantı otoyolu Tarsus Damlama mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 07 BCY 359 plakalı minibüs, aynı yönde seyir halinde olan 42 ATL 24 dorse plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri minibüste sıkışan tarım işçilerini çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti. İlk belirlemelere göre minibüste bulunan 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 16 kişi de yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, yaşamını yitirenlerin cenazeleri savcının incelemesinin ardından morga gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otoyolda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.