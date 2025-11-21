Son Mühür- A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda İspanya ile oynadığı karşılaşma 2-2 sona erdi.

Karşılaşma sonrası soyunma odasından ayrılan Merih Demiral, havalimanına doğru yola çıktığında değerli eşyalarının yerinde olmadığını fark etti.

AA’nın Sevilya’daki polis kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, Demiral’ın kaybolan eşyaları arasında 90 bin euro değerinde bir kol saati ile toplam 60 bin euro değerindeki iki yüzük bulunuyordu. Yüzüklerden birinin alyans olduğu değerlendiriliyor.

TFF ve İspanyol güvenliği harekete geçti

Durumun bildirilmesi üzerine Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, İspanya Futbol Federasyonu’nun güvenlik ekibiyle iletişime geçti.

La Cartuja Stadı’nda yapılan ilk aramalardan sonuç alınamayınca Demiral, avukatı aracılığıyla İspanyol Ulusal Polisi’ne suç duyurusunda bulundu.

Eşyalar birkaç saat içinde bulundu

Stadın özel güvenlik görevlileri ve polis ekiplerinin yürüttüğü ortak çalışma sonucunda kaybolan eşyalar birkaç saat içinde bulunarak güvence altına alındı. Yetkililer, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından Demiral’a teslimat yapılacağını bildirdi.

Polis hırsızlık ihtimali üzerinde duruyor

İspanya Ulusal Polisi, olayın bir hırsızlık vakası olma ihtimali üzerinde duruyor. Güvenlik güçleri, soyunma odasına giriş çıkışların incelendiğini, olası şüphelilerin belirlenmesi ve kaybolma sürecinin netleştirilmesi için çalışmanın sürdüğünü açıkladı.

Soruşturma sürüyor

Polis, kamera kayıtları ve stat personeli üzerinde yoğunlaşan soruşturmanın devam ettiğini, sorumluların tespiti için incelemenin genişletildiğini duyurdu.