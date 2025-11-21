Miodrag Belodedici, Lucescu’nun Türk futbolundaki tecrübesinin Romanya için büyük bir avantaj olduğunu vurguladı; bu sözleri Romanya’da manşetlere taşındı.

Belodedici, milli takımımıza dair sarf ettiği şu sözlerle Türk taraftarların tepkisini topladı:

''Taraftarları çok gürültülü, hem de gerçekten çok. Yine de belki bizi hatırlamaları için onları döveriz. Mircea da bunu bilir; sonuçta o da orada milli takım teknik direktörlüğü yaptı, bu bile başlı başına bir avantaj.''