Son Mühür - 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Türkiye, Romanya ile eşleşti. Ay-yıldızlı ekibin sık karşılaştığı rakiplerden Romanya’da, efsane futbolcu Miodrag Belodedici eşleşmeye dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Skandal sözler manşetlere taşındı
Miodrag Belodedici, Lucescu’nun Türk futbolundaki tecrübesinin Romanya için büyük bir avantaj olduğunu vurguladı; bu sözleri Romanya’da manşetlere taşındı.
Belodedici, milli takımımıza dair sarf ettiği şu sözlerle Türk taraftarların tepkisini topladı:
''Taraftarları çok gürültülü, hem de gerçekten çok. Yine de belki bizi hatırlamaları için onları döveriz. Mircea da bunu bilir; sonuçta o da orada milli takım teknik direktörlüğü yaptı, bu bile başlı başına bir avantaj.''