Son Mühür - Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyünde merkezi bulunan cemaat, "Gavs" olarak bilinen lideri Şeyh Abdulbaki Erol’un 12 Temmuz 2023’te vefatının ardından oğulları Muhammed Saki, Muhammed Fettah ve Muhammed Mubarek arasında miras kavgasıyla sarsıldı. Şirketler, vakıf ve dernekleri bulunan ve adeta bir holding gibi yapılaşan Menzil’deki miras anlaşmazlığı giderek büyüyor. Tartışmalar, Seyit Fettah’a yakın sofiler ile Seyit Saki’ye bağlı sofiler arasında da kendini gösterdi.

Yaralananlar var

BirGün muhabiri İsmail Arı’nın aktardığına göre, dergahın tapusunun kendilerine ait olduğunu iddia eden Seyit Fettah’a yakın grup, Seyit Saki’ye yakın grubun dergahtan ayrılmasını isteyince tartışma çıktı. Tartışmanın ardından silahını alan bir kişi kalabalıktan iki kişiyi vurdu. Araya girenler nedeniyle oluşan arbedede ise iki kişi daha yaralandı. Saldırgan etkisiz hâle getirildikten sonra emniyet güçleri olaya müdahale etti ve yaralılar tedavi için hastaneye götürüldü.