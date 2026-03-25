Son Mühür- İstanbul’un Ümraniye ilçesinde 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın araç içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Olayın perde arkasında yaşananlar, şüphelilerin ifadeleri ve teknik takip verileriyle birlikte dosyaya yansıdı.

Barıştırma girişimi cinayetle sonuçlandı iddiası

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, Kubilay Kaan Kundakçı’nın, rapçi Vahap Canbay ile bir süre önce ayrıldığı belirtilen Aleyna Kalaycıoğlu’nun yeniden barışması için araya girdiği öne sürüldü.

7 şüpheli tutuklandı: Kaçış planı deşifre edildi

Cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada aralarında Alaattin Kadayıfçıoğlu, şarkıcı İzzet Yıldızhan ve Aleyna Kalaycıoğlu’nun da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı. Olay sonrası planlanan kaçış organizasyonunun detayları da ortaya çıkarıldı.

Şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun olay yerine silahını atışa hazır şekilde götürdüğü ve saldırıyı bu şekilde gerçekleştirdiği belirlendi.

Telefon kapattı, hat değiştirdi, izini kaybettirmeye çalıştı

Olayın ardından Kadayıfçıoğlu’nun teknik takibi zorlaştırmak amacıyla cep telefonunu kapattığı, farklı bir hat üzerinden iletişim kurduğu ve farklı araçlar kullanarak izini kaybettirmeye çalıştığı tespit edildi.

Zorlu’da yakalanan şüphelinin, silahın araçta olduğunu söylediği ancak yapılan aramalarda silahın atışa hazır şekilde ikametinde bulunduğu ortaya çıktı.

Ayrıca, Hüseyin Can isimli kişinin, cinayet sonrası elinde silahla kaçan Kadayıfçıoğlu ile Aleyna Kalaycıoğlu’nun bulunduğu aracı olay yerinden uzaklaştırdığı da belirlendi.

Cinayet sonrası dikkat çeken telefon trafiği

Dosyaya giren ifadelere göre, ailenin yakın dostu olan İzzet Yıldızhan’ın, olay gecesi saat 01.00 sıralarında Kadayıfçıoğlu’nun İngiltere’de bulunan babası Bilal Kadayıfçıoğlu tarafından arandığı ve olay hakkında bilgilendirildiği öğrenildi.

Yıldızhan’ın bu görüşmenin ardından amca Metin Kadayıfçıoğlu ile iletişime geçtiği, ayrıca diğer şüphelilerle de cinayet sonrası temas kurduğu tespit edildi.

“Suçtan kurtulmaya yönelik savunma”

Aleyna Kalaycıoğlu’nun ise ifadesinde suçtan kurtulmaya yönelik savunma yaptığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında, olay gecesi Kalaycıoğlu ile tanık Yalçınay Yıldız arasında bir görüşme gerçekleştiği ve Kadayıfçıoğlu’nun saldırı kastıyla yönlendirildiğinin değerlendirildiği aktarıldı.

Kalaycıoğlu’nun, Kadayıfçıoğlu ile birlikte olay yerine gittiği, cinayet sonrası ambulans çağırmak yerine araçla kaçtığı tespit edildi.

Bu kapsamda Kalaycıoğlu’nun “kasten öldürmeye yardım etme” ve “suçluyu kayırma” suçlarını işlediğine vurgu yapıldı.

WhatsApp yazışmaları ve “olağan dışı iletişim”

Soruşturma dosyasına giren teknik incelemelerde, Metin Kadayıfçıoğlu ile İzzet Yıldızhan arasında WhatsApp üzerinden olağan dışı bir iletişim trafiği bulunduğu belirlendi.

Yıldızhan’ın ailenin yakın dostu olduğu ve farklı illerde konaklama tesislerine sahip olduğu ifade edilirken, sanatçının gerçekleşen “kasten öldürme” eylemini yetkili makamlara bildirmek yerine, asli failin kaçmasına ve saklanmasına yardımcı olduğu iddia edildi.

Tanıklara baskı ve delil karartma ihtimali

Soruşturma kapsamında henüz yakalanamayan şüphelilerle temas kurulduğu, bu durumun tanıklar üzerinde baskı oluşturma, şüphelilerin kaçmasına yardım etme ve delil karartma ihtimalini gündeme getirdiği değerlendirildi.