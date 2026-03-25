Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılına ilişkin Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını açıkladı. Verilere göre, işsizlik oranı gerilerken, istihdam ve işgücüne katılım oranlarında düşüş yaşandı.

2025’te işsizlik oranı bir önceki yıla kıyasla 0,4 puan azalarak yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşti. 15 yaş ve üzeri nüfusta işsiz sayısı 147 bin kişi azalarak 2 milyon 966 bine geriledi. İşsizlik erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda ise yüzde 11,3 olarak ölçüldü.

İstihdam sayısı ve oranı geriledi

Aynı dönemde istihdam edilenlerin sayısı 54 bin kişi azalarak 32 milyon 566 bine düştü. İstihdam oranı ise 0,5 puanlık azalışla yüzde 49,0 olarak kaydedildi. Erkeklerde istihdam oranı yüzde 66,4, kadınlarda ise yüzde 32,1 oldu.

İşgücü büyüklüğü 200 bin kişi azalarak 35 milyon 533 bin kişiye gerilerken, işgücüne katılma oranı 0,7 puanlık düşüşle yüzde 53,5 seviyesine indi. Katılım oranı erkeklerde yüzde 71,3, kadınlarda yüzde 36,2 olarak hesaplandı.

Genç işsizliğinde hafif iyileşme

15-24 yaş grubunda genç işsizlik oranı bir önceki yıla göre 1 puan düşerek yüzde 15,3 seviyesine geriledi. Genç erkeklerde işsizlik yüzde 11,7 iken, genç kadınlarda bu oran yüzde 22,1 olarak gerçekleşti.

Hizmet sektörü istihdamda lider

Sektörel dağılıma bakıldığında, istihdam edilenlerin yüzde 14’ü tarım, yüzde 20,2’si sanayi, yüzde 6,8’i inşaat ve yüzde 59’u hizmet sektöründe yer aldı. 2025’te hizmet sektörü istihdam payını 1,1 puan artırarak 19 milyon 204 bine yükseltti. İnşaat sektöründe 62 bin kişilik artış olurken, tarım ve sanayide sırasıyla 267 bin ve 168 bin kişilik azalma görüldü.

Atıl işgücü oranı arttı

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı bir önceki yıla göre 3 puan artarak yüzde 29,7 olarak hesaplandı. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin birleşik oranı yüzde 19,6, işsiz ile potansiyel işgücünün birleşik oranı ise yüzde 19,9 seviyesinde gerçekleşti.

İllere göre işgücü verileri

İşsizlik oranının en düşük olduğu il yüzde 4,0 ile Ardahan olurken, en yüksek işsizlik yüzde 13,8 ile Hakkari’de kaydedildi. İstihdam oranında en yüksek değer yüzde 58,1 ile Artvin’de görülürken, en düşük oran yüzde 32,9 ile Hakkari’de gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı Artvin’de yüzde 61,3 ile zirveye çıkarken, Hakkari yüzde 38,1 ile en düşük düzeyde ölçüldü.