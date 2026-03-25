Kadıköy’de oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak hayatını kaybetmesinin ardından annesi Yasemin Minguzzi’ye yönelik tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderildi. Anne Minguzzi, mesajların ardından resmi şikayette bulunmuştu.

Şüphelinin kimliği belirlendi

Yapılan teknik ve dijital incelemeler sonucunda, tehdit içerikli mesajların M.E.U. isimli şahsa ait olduğu tespit edildi. Şüpheli, Yalova’da gözaltına alınarak dijital materyallerine el konuldu.

Adli süreç başladı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, M.E.U. hakkında tutuklama talebiyle mahkemeye başvurdu.

Tutuklama kararı

Mahkeme, Yasemin Minguzzi’ye tehdit gönderdiği belirlenen M.E.U.’nun tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli, cezaevine gönderildi.