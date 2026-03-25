Kaza, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, Iğdır 5’inci Hudut Tugay Komutanlığı’na bağlı askeri bir aracın devriye görevi sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilmesi sonucu meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

23 yaşındaki asker olay yerinde şehit oldu

Kazada araçta bulunan 23 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay olay yerinde şehit oldu. Yaralanan dört asker ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı askerlerden biri daha kurtarılamadı

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 26 yaşındaki Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederek şehit oldu. Kazada şehit olan asker sayısı ikiye yükseldi.

Şehit Yusuf Açay memleketine uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay için Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı’nda tören düzenlendi. Dün akşam gerçekleştirilen törenin ardından Açay’ın naaşı, memleketi Hatay’a gönderildi.

Selman Akarsel için tören düzenlendi

Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel için ise sabah saatlerinde aynı havalimanında uğurlama töreni gerçekleştirildi.

Törene Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, 5’inci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel ile birlikte çok sayıda yetkili katıldı.

Dualarla memleketine gönderildi

Şehit Akarsel’in öz geçmişinin okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. İl Müftüsü Zahit Demirel tarafından edilen duanın ardından Akarsel’in cenazesi askeri uçakla memleketi Konya’ya uğurlandı.

Yaralı askerlerin tedavisi sürüyor

Kazadan yaralı kurtulan diğer askerlerin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.