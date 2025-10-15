Son Mühür/ Merve Turan - Menemen’de, olası bir depreme karşı hazırlık amacıyla AFAD koordinasyonunda büyük çaplı bir deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata; AFAD, UMKE, AKUT, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleriyle birlikte Menemen Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (MAKUR) dâhil olmak üzere 23 farklı arama kurtarma ekibi katıldı.

Tatbikat, İzmir Valisi Süleyman Elban yönetiminde sabah saatlerinde başladı. Asarlık ve Koyundere mahallelerinde yürütülen tatbikatın koordinasyon merkezi ise Ulukent oldu. Senaryo gereği Manisa merkezli, İzmir’in 20 ilçesini etkileyen büyük bir deprem canlandırıldı.

Enkaz kurtarma ve yangın senaryoları

Tatbikat kapsamında ekipler, enkaz altından yaralı kurtarma, yangın söndürme ve hayvan kurtarma operasyonları gerçekleştirdi. Senaryoya göre yaralı bir vatandaşın enkazdan çıkarılıp helikopterle tahliye edilmesi, tatbikatın en dikkat çeken anlarından biri oldu. Ayrıca, tatbikat alanında çadır ve konteyner yerleşim bölgeleri kurularak depremzedelerin geçici barınma düzeni simüle edildi. Tatbikat süresince hem ekiplerin koordinasyon kabiliyeti hem de sahadaki müdahale hızı değerlendirildi.

MAKUR ekibi özverisiyle öne çıktı

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın talimatıyla kurulan Menemen Arama Kurtarma Ekibi (MAKUR), tatbikatın en başarılı ekiplerinden biri oldu. Menemen Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren MAKUR, 60 kişilik kadrosuyla sahada görev aldı. Senaryo kapsamında gösterdikleri özverili çalışma, diğer ekiplerin ve gözlemcilerin takdirini kazandı.

“Depremlere her an hazır olmak zorundayız”

Tatbikatı yerinde takip eden Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, afet bilincinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti: “Deprem kuşağında yer alan bir ülke olarak her an hazırlıklı olmalıyız. Göreve geldiğimizde ilk iş olarak MAKUR’u kurduk. Ekiplerimiz sadece Menemen’de değil, Kahramanmaraş Depremi ve İzmir’deki orman yangınları gibi afetlerde de büyük bir fedakârlıkla görev aldı. Ardından bu anlayışı daha kurumsal hale getirmek için Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü’nü kurduk. Olası bir afette bir saniyenin bile önemli olduğunun farkındayız; bu yüzden ekiplerimizi sürekli geliştiriyoruz.”