Son Mühür/ Merve Turan - İtalya Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen ve Erasmus+ kapsamında yürütülen IDEA-VET Projesi’nin kapanış konferansı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Küçük Salon’da yapıldı. Zihinsel engelli bireylerin sosyal hayata ve iş yaşamına hazırlanmasını hedefleyen proje, Mutfak Becerileri Modülü temelinde geliştirildi.

Kurumsal yapıya kavuştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde sunduğu destek mektubuyla hayata geçen IDEA-VET Projesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü bünyesindeki Destekli İstihdam Ofisi ile kurumsal bir yapıya dönüştü. Projenin Türkiye ayağında Karşıyaka Akademi Zihinsel Engelliler Derneği ile Ege Üniversitesi yer aldı.

Yoğun katılım

Kapanış konferansına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, KAZED Başkanı Tülin Topuzoğlu, IDEA-VET Proje Koordinatörü Giuseppe Scarabello, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Fatma Orgun, projede yer alan zihinsel engelli bireyler ve aileleri katıldı. Mutfak eğitimlerini tamamlayan 10 genç, konferans kapsamında sertifikalarını aldı. Destekli İstihdam Ofisi tarafından geliştirilen “Mutfak Becerileri Modülü”nün Meslek Fabrikası aracılığıyla kalıcı ve uygulanabilir bir yapıya dönüştürülmesi planlandı.

“Yeter ki desteklensinler”

Törende konuşan Başkan Dr. Cemil Tugay Tugay, “Dünya Sağlık Örgütü, dünya nüfusunun yüzde 16’sının ciddi düzeyde engellilik ile yaşamına devam ettiğini belirtiyor. Bu da 1,3 milyar insan engelli demek. Türkiye’de 5,5 milyon ila 11 milyon arasında engellinin yaşadığı söyleniyor. İyi bir eğitimle, iyi bir destekle topluma katkı verecek birçok engelli yurttaşımız var. Yeter ki desteklensinler. Bunun yollarının olduğuna inanıyoruz ve farklı çalışmalar yapıyoruz. Pek çok merkezimizde engelli yurttaşlar için eğitim, danışmanlık hizmeti ve destek hizmetleri sunuyoruz. Engellilik Eylem Planımız var. Bir yol haritası oluşturduk ve aşama aşama çalışıyoruz”

ifadelerini kullandı.

“Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz”

İstihdamın engelliler için sağlanacak en hayati destek olduğunu vurgulayan Başkan Tugay,

“Bunun için Destekli İstihdam Ofisi’ni Türkiye’de ilk kez hayata geçirdik. Bu çalışma İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gurur duyduğu çalışmalardan biridir. Biz burada sadece engelli bireylerin meslek edinmesi için onlara eğitim vermekten ya da onların işe yerleştirmekten değil, çalışmaya başladıktan sonra da onlara destek vermeye devam etmekten bahsediyoruz. IDEA-VET de çok güzel bir proje. Bu tablonun parçası olmaktan çok mutluyum. İlham verici bir proje olduğuna inanıyorum. Benzer projelerin yapılmaya devam etmesini dilerim. Proje çıktılarından yola çıkarak Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü de bazı çalışma başlıkları açacak ve elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz”

dedi.

“Başkan Tugay’a müteşekkirim”

KAZED Başkanı Tülin Topuzoğlu da konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Bugün çok heyecanlıyız. Çok çalıştık, çabaladık ve bu ana ulaştık. İstihdam konusunu benimsedik ve bu konuda çalışıyoruz. Dernek olarak gençlerimizin işe erişimleri için gayret gösteriyoruz. Meslek edindirme kursları düzenledik, onları istihdama ulaştırmanın çarelerini aradık ve bunu sağladık. 50’ye yakın gencin işe ulaşmasını sağladık. Bu kursları düzenlerken el yordamıyla çalıştık. İşverenlere, insan kaynaklarına ulaşamadık. Gençleri işe yerleştirince de onların hali nedir diye sorma iznimiz yoktu. Ancak öyle bir gün geldi ki bu konuda Başkanımız Dr. Cemil Tugay’a müteşekkirim. Destekli İstihdam Ofisi gençleri işe yerleştirmek konusunda bambaşka bir yöntem izliyor. İş analizi, işyeri analizi yapıyorlar. Gençleri işverenlerle buluşturup süreci takip ediyorlar. Bu olanaklarla işe yerleştirme konusunda büyük gelişme kaydedildi ve işe kabul hızı büyük oranda arttı. Destek olan, yol gösteren iş koçlarına teşekkür ediyoruz. Dışarıda kalıp yapamadığımız her şeyi doğru yöntemlerle yapmaya başladılar. Başkanımızın destek mektubuyla başlayan IDEA-VET çalışmaları, kendisinin varlığıyla tamamlanmış oldu. Başkanın ilgisini hep yanımızda hissettik”

“Bu bir toplum projesi”

IDEA-VET Proje Koordinatörü Giuseppe Scarabello ise, “Proje ile çok iyi sonuçlar aldık. Erasmus + tarafından fonlanan bu proje, farklı ülkelerdeki ortak ihtiyaçları olan bireylerin bir araya gelmesine olanak sağladı. Geçmişte zihinsel engeli olan insanlar çok fazla topluma dahil olamıyordu. Evde kalıyorlardı, sosyal hayata çok fazla karışamıyorlardı ve bu konuda önyargı vardı. Ancak projemiz okyanusta bir damla oldu. Zihinsel engellilerin sosyal hayata ve iş yaşamına katılmalarına olanak sağladı. Zihinsel engellilerin mesleki eğitim almasını, istihdam edilmelerini ve kültürel bir değişim yaratmayı amaçlıyoruz. Bu konuda farkındalık yaratılması gerekiyor. Bu bir toplum projesi. Toplumda çeşitlilik çok önemli bir değer. Farklılıkları hediye olarak kabul ettiğimizde zihinsel engelliler için çok fazla katkı sunabiliriz”

ifadelerini kullandı.

Sertifikalar takdim edildi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Fatma Orgun, proje kapsamında yapılan çalışmaları aktararak IDEA-VET’in bir son değil, daha kapsayıcı uygulamaların başlangıcı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Konuşmaların ardından projeye katılan zihinsel engelli bireylere sertifikaları, projeye destek sunan paydaşlara ise plaketleri takdim edildi. Program, sunum ve oturumlarla tamamlandı.