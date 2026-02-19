Son Mühür/ Emine Kulak- Soma’da faaliyet gösteren Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş, artan zararları gerekçe göstererek üretim faaliyetlerini kış dönemi sonuna kadar tamamen durdurma kararı aldı. Şirket, asgari personel dışında kalan çalışanları ücretsiz izne çıkaracağını duyurdu.

Isınma krizi kapıda

Karar, yalnızca santral çalışanlarını değil, Soma Bölgesel Isıtma Sistemi üzerinden enerji alan vatandaşları da doğrudan etkiliyor. Santralin durmasıyla bölgedeki evlerin ve kurumların ısınma kaynakları kesintiye uğrayabilir, soğuk kış günlerinde vatandaşlar ciddi mağduriyet yaşayabilir.

Girginler: Türkiye’nin yüzde 8 elektriğini Soma Termik Santrali karşılıyordu

Türkiye Enerji, Su, Gaz İşçileri Sendikası ( TES- İŞ) Şube Başkanı Mustafa Girginler “Talebimiz Burası üretim rekorları kıran bir santraldi. 2021 yılında Konya Şeker’e geçti. O günden beri Konya Şeker yapması gereken yatırımları, bakımları yapmadı. İş güvenliği ile ilgili sıkıntılarımız da oldu. Sahada yapılmayan revizyonlardan dolayı iş kazaları meydana geldi. Burası özelleştirilmeden önce devamlı revizyonu, bakımı yapılıyordu. Türkiye’nin yüzde 8 elektriğini Soma Termik Santrali karşılıyordu. Bu yatırımlar yapılmadığı için burası hurda yığınına döndü. İş güvenliği ile ilgili bakanlıklara yazı yazdık. Ancak iş veren hiçbir önlem almadı. Şunda 87 emekçi arkadaşımız ücretsiz izne ayrıldı. Bunun devamı gelecek. Okullar açık, önümüz bayram” dedi.