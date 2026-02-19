Son Mühür - Yapılan değerlendirmeye göre fırtına, 20 Şubat Cuma günü sabah saatlerinden itibaren İzmir genelinde etkisini gösterecek. Rüzgârın güney yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Tüm il genelinde hissedilecek

Uyarıda, fırtınanın İzmir’in merkez ilçeleri ile kuzey, güney ve doğu ilçelerinde etkili olacağı ifade edildi. Hava koşullarının 21 Şubat Cumartesi günü sabah saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor. Kuvvetli rüzgâr ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

Geçerlilik süresi

Fırtına uyarısının 20 Şubat Cuma günü saat 09.00’dan 21 Şubat Cumartesi günü saat 09.00’a kadar geçerli olduğu bildirildi.