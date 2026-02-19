İzmir’in Menemen ilçesinde yağış sonrası çöken istinat duvarına ilişkin, olaydan aylar önce hazırlanan bilirkişi raporunda duvarın can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu ve acilen yeniden yapılması gerektiğinin belirtildiği ortaya çıktı.

Bilirkişi raporu tehlikeyi önceden ortaya koydu

Menemen 29 Ekim Mahallesi’nde çöken istinat duvarının zarar verdiği binada yaşayanların, yapının dayanıksız olduğu gerekçesiyle 19 Temmuz 2022’de başlattığı hukuki süreç kapsamında İzmir 10. Tüketici Mahkemesi bilirkişi incelemesi talep etti.

İnşaat mühendisi bilirkişi tarafından hazırlanan ve 16 Ekim 2025 tarihinde tamamlanan raporda:

Duvarın tekniğine uygun yapılmadığı,

Binaya doğru eğim yaptığı,

Çatlaklar ve ayrışmalar oluştuğu tespit edildi.

Raporda duvarın 15,98 metre uzunluğunda ve 8,40 metre yüksekliğinde olduğu belirtildi.

“Yıkılma riski var, acilen yeniden yapılmalı”

Raporda, mevcut haliyle duvarın yıkılma riski taşıdığı vurgulanarak şu değerlendirmeye yer verildi:

Duvar ile bina arasındaki merdiven ve sahanlıkta çatlaklar ve ayrışmalar oluştu,

Korkuluk bağlantıları yerinden söküldü,

Yapı can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ediyor,

Bu nedenle istinat duvarı ile apartman giriş merdiveni ve sahanlığının sökülerek projeye uygun şekilde yeniden yapılması gerektiği ifade edildi.

Binada başka teknik eksikler de tespit edildi

Bilirkişi raporu yalnızca duvarla sınırlı kalmadı. Yapıda birçok teknik eksiklik olduğu belirlendi:

Çatı yağmur suyu tahliye sistemi yetersiz ve ters eğimli,

Üst kat dairelerde su sızıntısı ve hasar oluştu,

Bodrum sığınakta projede yer alan imalatların bir kısmı yapılmadı,

Kanalizasyon hattı teknik eksiklikler nedeniyle tıkandı,

Peyzaj düzenlemeleri eksik bırakıldı,

Pencere montajları hatalı olduğu için iç duvarlarda boya kabarmaları oluştu,

Tespit edilen eksiklerin giderilmesi için maliyetin KDV hariç yaklaşık 522 bin TL olduğu belirtildi.

“Her gece duvar çökecek korkusuyla yaşadık”

Duvarın zarar verdiği binada yaşayan Gözde Aktaş, davanın 4 yıldır sürdüğünü belirterek yaşadıkları korkuyu şu sözlerle anlattı:

“Bir gün bu felaketi yaşayacağımızı biliyorduk ama ne zaman olacağını bilmiyorduk. Her gece ‘bugün mü’ diye düşünmek çok kötüydü.

Çocuklarımı nasıl tahliye ederim diye korkuyordum. Nitekim o şekilde çıkmak zorunda kaldık. Bütün zararın karşılanmasını istiyoruz.” Aktaş, en büyük temennilerinin evlerine yeniden güvenle dönebilmek olduğunu söyledi.

Avukat: “Can kaybı yaşansaydı telafisi olmazdı”

Davayı açan 8 bina sakininin avukatı Hüseyin Gülle, bilirkişi raporunun duvarın sağlam olmadığını açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

2021 yılında bina sakinleriyle görüştüklerini aktaran Gülle, karar duruşmasının önümüzdeki hafta yapılacağını ifade ederek şunları söyledi:

Belirlenen tutarların onarım için yeterli olmayabileceği,

Yapım gerçekleşmezse davanın genişletilebileceği,

Olası bir can kaybının telafi edilemeyeceği,

Gülle, yaşananların özellikle inşaat sektörü için ders niteliğinde olması gerektiğini vurguladı.

Ne olmuştu?

14 Şubat’ta etkili olan yağış sonrası Menemen’de toprak kayması meydana gelmiş ve istinat duvarı çökmüştü.

Olayda:

6 katlı 2 bina hasar gördü

Park halindeki 6 araç zarar gördü

3 bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Toplam 151 kişi belediye tesislerine yerleştirildi

Gözaltına alınan müteahhit B.Ş., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.