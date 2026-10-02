Son Mühür / Atakan Başpehlivan Menemen Belediye Meclisi Ekim ayı olağan meclis toplantısı Aydın Pehlivan'ın başkanlığında gerçekleşti. Sakin gerçekleşen meclis oturumunda ilçenin mali hesapları ve tarife cetvelleri komisyonlara gönderildi.

Menemen Devlet Hastanesi'nin ulaşımını ilgilendiren plana oy birliği

Menemen Devlet Hastanesi'ne ulaşımı ilgilendiren imar plan değişikliği AK Partili, CHP'li ve YENİ Partili meclis üyelerini onayıyla oy birliği ile kabul edildi.

Aydın Pehlivan: Uzun uğraşlardan sonra Emiralem'e doğalgaz getiriyoruz

Menemen'in Emiralem Mahallesi'ndeki doğalgaz problemine çözüm ürettiklerinin altını çizen Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Çok uzun uğraşlarımızdan sonra Emiralem'e doğalgazı getiriyoruz. Bunlarla ilgili notlarımızı aldık. Geçtiğimiz dönemde de Asarlık ile ilgili taşın altınımıza elimizi koyduk" dedi.

Uygar Kanmış: Keşke çözüm önerilerimize kulak verseydiniz

Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'a borçlanma konusunda yetki verilmesini öngören komisyon raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Borçlanma yetkisi ile ilgili konuşan ve bütçenin ilerleyemediğini söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Uygar Kanmış, "Geçen yıl Ekim ayında ben burada bu bütçenin ilerleyemeceğini söylemiştim. Sadece hatırlatmak istedim o zaman keşke çözüm önerilerimize kulak verilseydi" diye konuştu. Bir sonraki meclis oturumunun 6 Ekim Salı günü saat 17'de düzenleneceği açıklandı.