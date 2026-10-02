TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK, ligin 5. haftasında Adana Demirspor’u konuk ediyor. Menemen İlçe Stadyumu’nda oynanacak kritik karşılaşma yarın saat 15.00’te başlayacak. Müsabakayı Ankara bölgesi hakemlerinden Abdurrahman Faruk Avşar yönetecek. Hafta boyunca taraftar desteğini arkasına alarak sahaya çıkma hesapları yapan sarı-lacivertliler, iç saha avantajını kullanıp 90 dakika sonunda üç puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Sarı-lacivertlilerde hedef üst üste 3. galibiyet

Ligde geride kalan 4 haftada 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan İzmir temsilcisi, topladığı 6 puanla 9. sırada yer alıyor. Sezona istediği gibi başlayamasa da son haftalarda yakaladığı çıkışla moral bulan Menemen FK, Adana temsilcisini de mağlup ederek üst sıralara doğru ivme kazanmayı planlıyor.

Konuk ekip Adana Demirspor ağır eksi puan cezasının gölgesinde

Karşılaşma öncesinde konuk ekip Adana Demirspor cephesinde ise zorlu bir tablo göze çarpıyor. Geç geçmişten kalan borçları nedeniyle FIFA tarafından verilen cezalar sonucu lige -48 puanla başlamak zorunda kalan Adana ekibi, şu ana kadar topladığı puanlara rağmen -44 puanla puan cetvelinin son sırasında bulunuyor. Ligde kalma mücadelesi veren konuk ekip, zorlu İzmir deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek eksi puan yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.