Son Mühür- İzmir’in Karabağlar ilçesinde belediye iştiraki olan KARBEL A.Ş. bünyesinde hizmet veren akaryakıt istasyonu, yargıdan gelen şok bir kararla faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. Mülkiyeti Karabağlar Belediyesi’ne ait olan ve imar planlarında "akaryakıt istasyonu" olarak tescilli bulunan işletme hakkında, İzmir 7. İdare Mahkemesi tarafından "ruhsat iptali ve faaliyet durdurma" kararı verildi. Hukuki sürecin bu noktaya evrilmesiyle birlikte, tesisin operasyonel varlığı resmen askıya alındı.

Büyükşehir ekipleri fiili kapatma işlemini gerçekleştirdi

Mahkemenin vermiş olduğu yürütmeyi durdurma ve iptal kararı doğrultusunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri vakit kaybetmeksizin harekete geçti. Bugün itibarıyla KARBEL – OPET Akaryakıt İstasyonu’na giden yetkililer, mahkeme kararının gereği olarak tesisin faaliyetlerini fiilen sonlandırdı. Yerel yönetim iştiraki olan bir işletmenin bu şekilde mühürlenmesi, ilçede kamuoyu ve iş dünyası nezdinde geniş yankı uyandırdı.

Başkan Helil Kınay hukuki süreç için açıklama yapacak

Yaşanan bu kritik gelişmenin ardından Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Başkan Kınay’ın, davanın geçmişinden kararın hukuki detaylarına, belediyenin izleyeceği stratejiden tesisin geleceğine kadar pek çok belirsiz noktayı aydınlatması bekleniyor. Belediyeden yapılan açıklamada, konunun tüm şeffaflığıyla kamuoyuyla paylaşılacağı ve sürecin yasal boyutlarının detaylandırılacağı vurgulandı.

Açıklama bugün saat 16.00’da gerçekleşecek

Karabağlar Belediyesi, mühürlenen istasyonun önünde kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Başkan Helil Kınay’ın bizzat yapacağı açıklama, bugün saat 16.00’da KARBEL – OPET Akaryakıt İstasyonu yerleşkesinde gerçekleştirilecek. Hukuki mücadelenin devam edip etmeyeceği ve belediyenin bu süreçteki mağduriyetine ilişkin önemli mesajların verileceği toplantı, yerel basın ve kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.