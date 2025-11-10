TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Menemen Futbol Kulübü, zirve takipçisi Mardin 1969 deplasmanında kritik bir yenilgi daha aldı. Maçın 88. dakikasında kalesinde gördüğü golle sahadan 2-1 mağlup ayrılan İzmir temsilcisi, dış sahada yaşadığı puan kayıplarına engel olamadı. Sezona deplasmanda aldığı iki galibiyetle parlak bir başlangıç yapan sarı-lacivertli ekip, ne var ki son dört dış saha mücadelesinde yalnızca iki beraberlik alarak tam 10 puanı sahada bıraktı.

Son dört deplasman kabusu: 10 puan kaybı

Bu düşüş periyodunda Menemen FK, Kırklarelispor ve Gebzespor ile puanları paylaşırken, Bursaspor ve son olarak lider Mardin 1969'a mağlup oldu. Eldeki avantajı eriten bu sonuçlar zinciri neticesinde, grupta 19 puanda kalan sarı-lacivertliler, lig tablosunda bir basamak gerileyerek 8. sıraya düştü.

Play-Off hedefinde fark açıldı

Yaşanan bu puan kaybı, takımın ilk beşte yer alma hedefine de darbe vurdu. Play-off potası ile arasındaki puan farkı 2'den 4'e yükselen Menemen ekibi, toparlanma fırsatını kendi sahasında arayacak. Sarı-lacivertliler, gelecek Pazar günü evinde, şu anda kendisinden üç puan önde bulunan ve önemli bir rakip olan Ankara Demirspor'u konuk ederek, deplasmandaki kötü seriyi unutturmayı hedefleyecek.