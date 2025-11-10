Son Mühür/ Beste Temel- Dünya turizminin önemli buluşma noktalarından biri olan 45. World Travel Market (WTM) London 2025 Fuarı sonrasında, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, dikkat çekici tespitlerde bulundu.

Londra ExCeL Fuar Merkezi'nde 04-06 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleşen etkinliğe TÜROFED heyetiyle katılan İşler, rakiplerin boş durmadığını, özellikle Yunanistan’ın fuarın parlayan yıldızı olduğunu vurgularken, Türkiye’nin İngiliz pazarındaki istikrarına karşın İzmir’in zayıf temsilini eleştirdi.

Yunanistan tanıtım atağıyla zirvede

Mehmet İşler’e göre, 180 ülkeden 46 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan WTM 2025’in en çok konuşulan başlığı Yunanistan’ın çarpıcı yükselişi oldu. İşler, "Güçlü tanıtım atağı ve profesyonel hazırlıkları sayesinde Yunanistan, bu yılki fuarın en gözde ülkesi olarak öne çıktı. Görsel sunumları ve yoğun iletişim trafiğiyle ziyaretçi ilgisini doruğa çıkardılar," ifadelerini kullandı.

İngiliz pazarı istikrarlı, ancak İzmir temsili üzücü

Türkiye’nin İngiltere pazarında istikrarını sürdürdüğünü belirten İşler, 2025'teki sınırlı daralmanın ardından 2026 için yüzde 3 ila 5'lik bir büyüme ivmesi yakalandığını kaydetti. Türkiye standı, THY ve Antalya otel grupları iyi bir temsil sergilerken, İşler, İzmir’in fuardaki varlığının sadece Ticaret Odası’nın Türkiye standındaki küçük bir masa ile sınırlı kalmasını eleştirdi. Bu durumun, Ege’nin incisi olarak anılan şehrin uluslararası tanıtım ve rekabette geri kaldığını açıkça gösterdiğini belirterek, yerel dinamiklerin bu önemli potansiyeli harekete geçirmek için daha etkin olması gerektiğinin altını çizdi.