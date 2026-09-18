Yeni sezona hem saha içinde hem de yönetim kanadında yaşanan belirsizliklerle giren Menemen FK, ligin 3. haftasında kritik bir iç saha maçına çıkıyor. Sezona üst üste aldığı mağlubiyetlerle başlayan sarı-lacivertliler, Ankaraspor engelini aşarak kötü gidişata dur demek ve ligdeki ilk puanlarıyla tanışmak istiyor.

Mücadele Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak

Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak bu önemli karşılaşma yarın saat 19.00'da başlayacak. İzmir ekibi, ev sahibi olma avantajını kullanıp sahadan galibiyetle ayrılarak moral bulmayı amaçlıyor.

Menemen FK lige puan kaybıyla başladı

Sezonun ilk haftasında kendi evinde İnegöl Kafkaspor'a 3-1 mağlup olan Menemen FK, ikinci haftada ise deplasmanda Muşspor'a 4-0'lık skorla yenilerek ilk iki maçı sıfır puanla tamamladı.

Ankaraspor ligde 3 puana sahip

Konuk ekip Ankaraspor ise lige Şanlıurfaspor karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetle başlasa da geçen hafta kendi sahasında Erbaaspor'u 2-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini elde etti ve puanını 3'e çıkardı.