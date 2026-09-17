Menemen Belediyesi’nin 8 bin yıllık kırmızı toprağın mirasını yaşatmak amacıyla düzenlediği 5. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali, müziğin ritmiyle renkleniyor. Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda kurulacak sahnede, yerli ve yabancı misafirler için dolu dolu bir konser programı sunulacak. Programların sunuculuğunu ise Hakan Doğanay ile Sevtuğ Kasapbaşoğlu üstlenecek.

Dev isimler Cumhuriyet Meydanı’nda

Festival kapsamında pop müziğin sevilen ismi Edis, 18 Eylül Cuma günü sahneye çıkacak. Kendine has tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Nil Karaibrahimgil ise 19 Eylül Cumartesi günü en güzel şarkılarını Menemenliler ve dünyanın dört bir yanından gelen konuklar için seslendirecek. Festivalde ayrıca söz yazarı, oyuncu ve şarkıcı Aslı Zen ile Menemen'in tanınmış sesleri Oğuz Görceğiz, Okan Bear ve Royal de müzikseverlerle buluşacak.

Belediye kursiyerleri yeteneklerini sergileyecek

Festival alanının çeşitli noktalarında sokak müzisyenlerinin performans sergileyeceği organizasyonda, Menemen Belediyesi’nin müzik kurslarında ve korosunda yıl boyunca eğitim gören sanatçı ile müzisyen adayları da sahne alarak yeteneklerini ve aldıkları eğitimin önemini sergileyecek.

Japonya'dan Menemen'e dostluk ezgileri

Festivalin son günü olan 20 Eylül Pazar günü ise uluslararası anlamda özel bir etkinlik gerçekleşecek. Türk müzisyen ve koristlerin yer alacağı "Köklerin Yankısı" isimli Türk-Japon Dostluk Konseri'nde, Japon Koto Sanatçısı Atsuko Suetomi enstrümanıyla sahne alarak dostluk ezgilerini seslendirecek.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, festival ve konserlerle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Festivalimizin açılış gününden kapanışına dek, 8 bin yıllık kırmızı toprağımız ve çömleğimiz etrafında şekillenen kadim hikayemize müziğin ritmi ve ruhuyla renk katacağız. Yerli ve yabancı sanatçılarımızın sahne alacağı programlarımız hem eşsiz bir müzik ziyafeti sunacak, hem de unutulmaz anılara sahne olacak. Tüm hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi hem festivalimize hem de konserlerimize bekliyorum."